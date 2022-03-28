奧斯卡2022｜影帝Will Smith爆粗兼出手　愛妻脫髮問題從何而來？

第94屆奧斯卡頒獎禮曲終人散，男星韋史密夫（Will Smith）憑電影 《王者世家》（King Richard）飾演網壇威廉絲姊妹花（Venus and Serena Williams）父親理察威廉斯（Richard Williams）的精湛表現，大熱成為今屆金像影帝。

不過他在得獎前夕就一度在台上大打出手，回到台下亦多次爆粗，叫諧星基斯洛克（Chris Rock）不要再提自己妻子珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）的名字。到底對方當時講了甚麼說話？



事緣於基斯洛克在台上準備宣布奧斯卡最佳紀錄片，他公布入圍名單時，以開玩笑的口吻提到珍達娉琦，稱期望見到對方在《伴我雄心2》（G.I. Jane 2）演出。鏡頭隨即捕捉到珍達娉琦臉色一沉，韋史密夫更衝到台上，一言不發向基斯洛克出拳，之後在台下高呼「別用你的臭嘴提到我老婆的名字」。

奧斯卡2022：2022年3月27日，新任影帝韋史密夫（右）在台上向諧星基斯洛克揮拳，不滿對方暗諷光頭的妻子。（AP）

基斯洛克提到的《伴我雄心》，是女星狄美摩亞（Demi Moore）在1997年主演的作品，當時她以陸軍裝髮型上陣，飾演一名美國女兵。而基斯洛克以此借題發揮，暗諷珍達娉琦的禿頭形象，結果成為奧斯卡史上其中一個經典時刻。

現年50歲的珍達娉琦並不是為了拍戲才剃光頭髮，而是患上禿頭問題。她在2018年首次談及此事，指某一天在洗澡時突然發現有大量髮絲離她而去，因此開始憂慮自己可能會變成光頭，並於去年在女兒Willow的遊說下，決定與一直重視的頭髮「一刀兩斷」，正式以光頭形象示人。

奧斯卡2022：韋史密夫的妻子珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）近年患上禿頭問題，並在女兒的遊說下決定以光頭形象示人。（AP）

根據美國皮膚病學會（American Academy of Dermatology，AAD）指出，禿頭（Alopecia，又稱脫髮）是由身體攻擊自身毛囊引起，並導致身體任何一部分的毛髮在無法預計的情況下脫落，而且可能持續多年。目前醫學界仍未肯定禿頭的起因，但認為會有遺傳可能，即是如果父母或近親曾有禿頭，下一代發生這個情況的風險亦會增加。

美國全國廣播公司（NBC）曾報道，像珍達娉琦一樣，當地有不少有色人種女性面對禿頭問題。根據AAD在2016年的調查指出，在5,594名受訪黑人女性之中，有47.6%受訪者表示有禿頭情況。另一個護理人員健康研究（Nurses' Health Study）則在2018年公布研究報告，發現黑人和西班牙裔（Hispanic）婦女患上圓禿（alopecia areata，又稱鬼剃頭）的可能性或比白人高。

美國眾議員普雷斯利（Ayanna Pressley）與珍達娉琦一樣面對禿頭問題，而在韋史密夫為愛妻在奧斯卡頒獎禮大打出手後，普雷斯利曾在Twitter留言讚好，感謝對方為禿頭妻子挺身而出，不過有關留言之後已經刪除。（Getty Images）

至於如果處理禿頭問題，AAD認為頭髮可能在無需治療的情況下再生，就算毛髮重生，它們亦有可能會再次脫落。雖然可以透過戴假髮和植髮解決，惟後者費用不菲，而且成效不一，因此不少人對此卻步。

早前韓國大選中，共同民主黨的總統候選人李在明曾提出將治療脫髮問題納入公共健康保險計劃內；同樣面對禿頭問題的美國民主黨黑人眾議員普雷斯利（Ayanna Pressley）亦希望當地的醫療保險涵蓋因醫學問題而購買假髮的費用等，反映禿頭問題成為多個地方政治人物留意的對象，但無論如何，最重要的是，患上禿頭問題的人或可以像珍達娉琦一樣，對自己的新形象保持樂觀想法。