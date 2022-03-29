烏克蘭｜俄羅斯：會採取衝突降級措施　建議簽和約時舉辦元首會晤

俄羅斯與烏克蘭3月29日在土耳其舉行第5輪談判後，俄方形容談判具建設性，俄羅斯代表團團長梅金斯基（Vladimir Medinsky）稱，俄羅斯為迎合烏克蘭，會採取兩項令雙方衝突降級的措施。俄方建議俄烏簽署和平條約時，兩國元首會晤可同時舉行。



據俄羅斯衛星通訊社引述梅金斯基指，俄羅斯為迎合烏克蘭，將在軍事和政治方面採取令雙方衝突降級的措施。但報道未有具體說明措施內容。

俄軍減少烏兩地軍事行動

俄羅斯國防部副部長福明（Alexander Fomin）29日對記者說，俄方為增進互信、為進一步談判創造必要條件、達成簽署和平協議的最終目標，俄方徹底地作出決定，將大幅減少在基輔（Kyiv）和切爾尼戈夫（Chernigov）方面的軍事行動。

烏軍29日在Facebook表示，俄軍某些單位從基輔和切爾尼戈夫撤出，但也指俄軍攻擊軍事和民用基礎設施的風險很高。

普京：圖為2022年3月29日，俄羅斯總統普京在莫斯科出席會議。（AP）

簽和約可與普澤會同時舉行

梅金斯基指，俄方最初的出發點是，雙方的協議準備就緒後，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有可能與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤。他指俄方目前建議，兩國外長簽署和平條約的儀式、以及兩國元首會晤可同時舉行。

烏克蘭：圖為2022年3月28日，兩名烏克蘭軍人在戰場上喪生，他們的戰友在首都基輔出席他們的葬禮。（AP）

俄軍：首要目標在烏東

俄羅斯國防部25日稱，俄方幾乎已完成在烏克蘭的首階段軍事行動，並將把注意力轉移到烏克蘭東部。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）29日亦稱，整體來說，俄羅斯對烏克蘭採取首階段軍事行動的主要任務已完成，俄方將可集中於實現首要目標，即解放烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）地區。

他指烏克蘭軍隊的作戰潛力已被顯著地降低。他強調，俄軍會繼續進行軍事行動，直到達成既定目標為止，如北約（NATO）向烏克蘭提供戰機和防空系統，俄羅斯將採取相應措施。