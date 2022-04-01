日本新民法今天生效　下調成人年齡至18歲

日本4月1日 起，正式下調成人年齡，自20歲降至18歲。這亦是日本民法自明治時期以來，146年來首次就成年的定義作出修改。



日本在4月1日正式下調成人年齡至18歲，自即日起年滿18歲的成年，不需要再在父母等監護人同意下，可申請信用卡、貸款等金融產品；亦可考取會計師、法務助理等專業資格；及在即日起在沒有法定代理人下，提出民事訴訟。

圖為1月10日，東京街上穿着和服的少女，正準備參加慶祝20歲的成人禮儀式。（AP）

同時女性的結婚年齡亦會由16歲上調至18歲，不過吸煙與飲酒、賭博年齡會維持20歲不變，即管成年仍需要待20歲才可飲酒或前往馬場賭馬。

日本在明治時期修定民法，規定成年是20歲，一直持續至今。但今天國際主流國家成年規定均在18歲，包括經濟合作暨發展組織（OECD）成員國，除韓國及美國加拿大部分州分個別規定外，幾乎所有國家都規定「18歲成人」，日本希望與國際的趨勢同步。

隨著新的民法施行，新的少年法也從即日施行。犯案的18、19歲人事將被列為「特定少年」，一定程度加重刑罰。根據舊少年法規定，禁止媒體報導少年犯罪者名字，但隨着成年年齡下調，18、19歲的「特定少年」如被起訴，媒體將可把疑犯實名報導出來。