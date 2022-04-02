Will Smith退出美國影藝學院　為奧斯卡頒獎禮台上打人再度致歉

第94屆奧斯卡頒獎禮的「打人事件」有新發展，在美國荷里活男星韋史密夫（Will Smith）於頒獎台上掌摑嘉賓主持Chris Rock事件發生滿一週前，韋史密夫宣布退出頒獎給他的美國電影藝術與科學學會。他將不是再這學會會員。



【奧斯卡2022・Will Smith・韋・史密夫・威爾史密斯・Chris Rock・基斯洛克】韋史密夫3月27日才憑電影《王者世家》奪得最佳男主角獎項，首度成為奧斯卡影帝，但在事件爭議持續發酵的情況下，他退出頒獎給他的美國電影藝術與科學學會（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）。

韋史密夫在向Page Six發布的聲明稱：「我將完全接受我的行為的任何及所有後果。」Page Six是由美國《紐約郵報》營運的明星名人新聞網站。

他在一份頗長的聲明中稱，「我在第94屆奧斯卡頒獎禮的行為是令人震驚、痛苦以及不可原諒，我傷害過的人的名單是長，而且包括Chris、他的家人、很多我親愛的朋友以及所愛的人，所有出席（頒獎禮）的人，以及身在家中的全球觀眾。」

韋史密夫衝上台怒摑Chris Rock。（Getty Images）

事緣於Chris Rock在台上準備宣布奧斯卡最佳紀錄片，他公布入圍名單時，以開玩笑的口吻提到韋史密夫的妻子Jada Pinkett，稱期望見到對方在《伴我雄心2》（G.I. Jane 2）演出。鏡頭隨即捕捉到她臉色一沉，韋史密夫更衝到台上，一言不發向Chris Rock出拳，之後在台下高呼「別用你的臭嘴提到我老婆的名字」。

Chris Rock提到的《伴我雄心》，是女星狄美摩亞（Demi Moore）在1997年主演的作品，當時她以陸軍裝髮型上陣，飾演一名美國女兵。而Chris Rock以此借題發揮，暗諷Jada Pinkett的禿頭形象，結果成為奧斯卡史上其中一個經典時刻。

現年50歲的Jada Pinkett並不是為了拍戲才剃光頭髮，而是因為禿頭問題。她在2018年首次談及此事，指某一天在洗澡時突然發現有大量髮絲離她而去，因此開始憂慮自己可能會變成光頭，並於去年在女兒Willow的遊說下，決定與一直重視的頭髮「一刀兩斷」，正式以光頭形象示人。

奧斯卡2022：韋史密夫的妻子Jada Pinkett Smith近年患上禿頭問題，並在女兒的遊說下決定以光頭形象示人。（AP）

韋史密夫在聲明中表示：「我背叛了學會的信任。我剝奪了其他獲提名人士及得獎者就他們非凡的作品進行慶祝以及被表揚的機會。我心碎了。」

他繼續寫道：「我想將（外界）焦點放回在那些因他們的成就而值得注視的人，以及讓學會回到他們用以支持電影創意及藝術才能的優秀的工作。所以我退出美國電影藝術與科學學會，以及接受任何理事會認為是恰當的後果。」

他最後總結稱：「改變需要時間，我致力於確保我永遠不會再讓暴力超越理性。」

韋史密夫不止一次在言談間對學會今後的決定表示尊重，但暫未知其獎座最終的命運。Vogue Taiwan稱傳聞事發後荷里活高層對事件相當生氣，有可能進行收回獎座的討論。