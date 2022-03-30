Will Smith妻子奧斯卡後首度開腔　只說一句話

出爐奧斯卡影帝韋史密夫（Will Smith）在頒獎典禮上，為妻子出頭掌摑喜劇演員Chris Rock，韋史密夫周一公開向對方道歉後，太太珍達娉琦（Jada Pinkett）也終在Instagram首度開腔。



Chris Rock因在頒發「最佳紀錄片」時，嘲弄因患鬼剃頭的Jada可演出《伴我雄心》 （G.I. Jane）電影續集，招致護妻心切的韋史密夫上前掌摑，之後又在台下大叫「別用你的臭嘴提到我老婆的名字」。

事隔一日，韋史密夫周一先在IG發文，正式向Chris Rock致歉：「任何形式的暴力都是有毒（poisonous）且毀滅性的（destructive）。我想公開向你道歉，Chris，我確實已經越線，而且我錯了！我感到非常羞愧，而且我的行為，不是我想成為一個男人的樣子。在一個愛與寬容的世界裡，是不容許暴力的。也向美國影藝學院、頒獎典禮的導演、所有嘉賓，以及全世界觀眾道歉，我對自己的行為已經深深感到後悔，我的行為玷汙了原本對我們來說，應該是美好的旅程。」

事件女主角Jada 周二也在IG發圖，簡單寫道: “This is a season for healing and I’m here for it.”（這是治癒的季節，我已準備好迎接它）。似乎經歷這次風波後，她已收拾心情，準備重新出發。