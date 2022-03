Will Smith妻子奧斯卡後首度開腔　只說一句話

出爐奧斯卡影帝韋史密夫(Will Smith)在頒獎典禮上,為妻子出頭掌摑喜劇演員Chris Rock,韋史密夫周一公開向對方道歉後,太太珍達娉琦(Jada Pinkett)也終在Instagram首度開腔。



Chris Rock因在頒發「最佳紀錄片」時,嘲弄因患鬼剃頭的Jada可演出《伴我雄心》 (G.I. Jane)電影續集,招致護妻心切的韋史密夫上前掌摑,之後又在台下大叫「別用你的臭嘴提到我老婆的名字」。

事隔一日,韋史密夫周一先在IG發文,正式向Chris Rock致歉:「任何形式的暴力都是有毒(poisonous)且毀滅性的(destructive)。我想公開向你道歉,Chris,我確實已經越線,而且我錯了!我感到非常羞愧,而且我的行為,不是我想成為一個男人的樣子。在一個愛與寬容的世界裡,是不容許暴力的。也向美國影藝學院、頒獎典禮的導演、所有嘉賓,以及全世界觀眾道歉,我對自己的行為已經深深感到後悔,我的行為玷汙了原本對我們來說,應該是美好的旅程。」

事件女主角Jada 周二也在IG發圖,簡單寫道: “This is a season for healing and I’m here for it.”(這是治癒的季節,我已準備好迎接它)。似乎經歷這次風波後,她已收拾心情,準備重新出發。