奧斯卡2022｜Will Smith因護妻打主持警介入調查　獎座或被沒收？

奧斯卡2022／Will Smith｜第94屆奧斯卡頒獎典禮發生這樣令人瞠目結舌的一幕，當頒發最佳紀錄片時，頒獎嘉賓Chris Rock拿台下韋史密夫（Will Smith）太太Jada Pinkett Smith的光頭開玩笑，嘲笑以她的造型可再演《伴我雄心》（G.I. Jane），韋史密夫為之憤怒，徑直上台打了對方一巴掌。韋史密夫之後道歉，然而這衝動的舉動有可能讓他付出代價。



憑電影《王者世家》（King Richard，另譯《王者理查》或《國王理查德》）首次拿下奧斯卡影帝獎座的韋史密夫，在獲獎前做出衝動的行為。他打人後更疑似「爆粗」罵台上的Chris Rock：「Keep My Wife's Name Out of Your Fxxking Mouth」

韋史密夫的太太Jada Pinkett-Smith苦於Alopecia（又稱圓禿、班禿、鬼剃頭或油風）導致的脫髮問題，索性「剷光」。Chris Rock的言論令Will Smith動怒。而被人調侃的Jada則當場失去笑容並「翻白眼」。

韋史密夫在打人後不久，便以《王者世家》拿下從影生涯中首座奧斯卡影帝，他在台上落淚稱：「理查威廉斯（角色名）會為家人而戰，做為藝人常常會受到批評和嘲諷，但我也會保護我的家人。」他並稱：「愛會讓人做出很多瘋狂的事」。他得獎時在台上向大會以及所有與會的業內人士道歉。不過他並沒向被他掌摑的Chris Rock道歉。

新科影帝或惹官非？

《紐約郵報》28日稱，有荷里活高層對韋史密夫在典禮行使暴力非常不滿，揚言要探討「收回奧斯卡獎座」的可能性。此外，洛杉磯警方也已介入調查，不過根據警方轉述，被打了一巴的Chris Rock已拒絕報案，不會向韋史密夫提出指控。

洛杉磯警方稱，調查部門已留意到發生在頒獎典禮的事件，但有個別人士拒絕報警。如涉案人士往後想要警方報告，他們將能完成一份調查報告。

如Chris Rock報案，以及韋史密夫被控以襲擊罪並罪成，最高刑罰是入獄6個月，以及罰款10萬美元。在事發的加州，一般襲擊（simple assault）被列為「行為不檢」（misdemeanor），而Chris Rock仍有6個月的時間去報警。

奧斯卡：2022年3月27日，韋史密夫（Will Smith）與妻子珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）現身會場。（AP）

寶座或將得而復失？

奧斯卡的正式名稱是「學院獎Academy Award」是由「美國電影藝術與科學學院」（Academy of Motion Picture Arts and Science，AMPAS）所頒發，始於1929 年。事發後它的Twitter賬戶發文稱，它不縱容任何形式的暴力。

AMPAS在其行為守則中有着嚴格的指引。

《紐約郵報》28日引述一名荷里活高層消息靈通人士稱：「這基本上是襲擊。場內所有人都為之震驚，這令人非常不舒服。」這人續說：「我想Will（韋史密夫）或不會想將他的奧斯獎座交還，但現在誰知道將發生什麼。」