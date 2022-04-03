Will Smith退出美國影藝學院惟風波未了　仍有可能面對哪些處罰？

奧斯卡出爐影帝韋史密夫（Will Smith）的「一巴掌風波」仍未落幕，雖然他4月1日主動宣布退出美國電影藝術與科學學會（又稱美國影藝學院），放棄會籍權利，但主辦方已就事件展開紀律處分程序，意味他仍可能受罰。據美媒指，懲罰選項可以是褫奪獎項、取消未來得獎資格等；所幸從奧斯卡過往歷史看來，收回獎項機會不高。



這次事件始於3月27日的第94屆奧斯卡頒獎禮上，韋史密夫因不滿諧星Chris Rock用他妻子Jada Pinkett Smith的髮型來開玩笑，忍不住怒火上台掌摑對方，導致滿城風雨。

韋史密夫4月1日再次致歉，同時宣布退出美國電影藝術與科學學會（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences，簡稱美國影藝學院），意味他將失去投票選出未來奧斯卡獎得主的權利。

只是學會仍會繼續對韋史密夫的紀律調查，韋史密夫本來有機會被學會取消或暫停會員資格，他目前已自行退出，但學會還可以對他實施其他懲罰。學會將在4月18日開會商討懲罰的內容。雖然他失去會員資格後仍保留一些權利，惟學會開會後，可進一步撤銷這些權利。

Will Smith：圖為2022年3月27日，美國荷里活男星韋史密夫在第94屆奧斯卡頒獎禮上，掌握諧星Chris Rock。（Getty）

這些懲罰選項便包括：

禁止出席學會活動

韋史密夫或會遭禁止出席美國電影藝術與科學學會的活動，包括未來的奧斯卡頒獎禮。按照慣例影帝會獲邀在下屆奧斯卡頒獎禮揭曉影后獎項，但若列入黑名單，他明年便未能擔任此角色。

褫奪獎項

能否頒獎對韋史密夫可能影響不大，但相信他目前最擔心的是會否遭褫奪獎項，令從影逾30年的他在奧斯卡影帝之路上功虧一簣。

美國電影藝術與科學學會有權褫奪韋史密夫的奧斯卡最佳男主角獎項，但彭博社指學會不太可能會這樣做。在奧斯卡歷史上，僅曾一次收回獎項（1969年的最佳紀錄片），且原因是學會後來發現作品的上映時間不符合資格，與今次事件並不類似。

更甚的是在歷屆奧斯卡中，有一些明顯爭議更大、犯有性罪行的得主並沒有遭褫奪獎項，包括荷里活著名電影監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）和導演波蘭斯基（Roman Polanski），也能保留他們的獎座。

奧斯卡2022：美國男星韋史密夫的妻子Jada Pinkett Smith近年患上禿頭問題，並在女兒的遊說下決定以光頭形象示人。圖為2022年3月27日，Jada Pinkett Smith出席第94屆奧斯卡頒獎禮。（AP）

未來將無得獎資格

即使韋史密夫遭收回獎項的機會被指不高，但他另一要擔心的是學會可以暫時或永久地取消其未來獲獎或保留獎項的資格。

其他懲罰

美國電影藝術與科學學會可根據韋史密夫的行為，決定作出其他適當的懲罰。學會可能會私下或公開地譴責他。