占基利突宣告息影　坦言享受退休生活　日前才批評韋史密夫不是

喜劇天王占基利（Jim Carrey）近日砲轟韋史密夫（Will Smith）在奧斯卡頒獎禮怒扇巴掌的事件，當時他諷刺「荷里活再也不是時髦的小圈圈了」，不料現在他丟出一記震撼彈，宣布要退休了，坦承「喜歡平靜的生活」，對於演藝事業「已經盡力了」。



綜合外媒報道，現年60歲的占基利近日忙於宣傳新戲《超音鼠大電影2》（Sonic the Hedgehog 2），他在接受美國電視節目《Access Hollywood》訪問時突然表示，「我要退休了，是的，大概吧」，記者胡佛（Kit Hoover）相當吃驚，進一步確認「真的嗎？」，占基利表示「我是認真的」。

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同時他還不忘幽默說道，「根據具體情況。假如天使突然送來一本用金色墨水寫的劇本，然後告訴我這部劇對人們相當重要，那我就會繼續演戲，否則我要休息了」。此外占基利透露，私下喜歡畫畫和追求心靈上的東西，因此喜歡過着平靜的生活。「我現在感覺，我已經做得夠好了，已經盡力了，這種話絕對不會從其他名人口中聽到吧」。

而目前占基利在今年上映的電影《超音鼠大電影2》後，接下來都沒有接演其他電影的計劃。電影《超音鼠大電影2》中，占基利再度扮演反派蛋頭博士，他曾透露這個角色是他回歸自己傳奇喜劇電影的機會，「角色會激發觀眾對經典喜劇的熱愛，以及像是《神探飛機頭》、《變相怪傑》和《超低能王》等電影的氛圍。扮演蛋頭博士時，我是毫無保留地全力以赴」。

占基利是在1990年演出美國喜劇小品電視連續劇《活色生香》後爆紅，並從當時進軍電影圈，後來留下許多膾炙人口的代表作，如《變相怪傑》、《神探飛機頭》和《無痛失戀》等，是在影迷心中相當有份量的喜劇演員。

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