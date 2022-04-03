王毅與泰國副總理兼外長會晤　雙方籲支持俄烏持續和談

中國國務委員兼外長王毅4月2日在安徽屯溪與訪華的泰國副總理兼外長敦（Don Pramudwinai）舉行會談，雙方就烏克蘭問題共同發聲，並談及中泰關係。



據中國外交部4月3日消息指，王毅向泰國副總理兼外長敦介紹中國國家主席主席習近平4月1日就目前形勢下解決烏克蘭危機向歐盟領導人表明的重要意見，並據此與泰方進行深入溝通。王毅強調，亞洲國家要維護好本地區的和平穩定，要共同抵制沒有國際法依據的單邊制裁和長臂管轄，防止在本地區製造緊張、複製危機。

雙方會晤後共同發出四項呼籲，一是支持俄烏持續和談，直至談出和平協議；二是防止出現大規模人道危機，及時提供人道主義援助。

三是抑制不斷蔓延的負面外溢效應，維護全球經濟復甦勢頭；四是珍惜亞洲地區得來不易的和平發展局面，促進地區和世界和平穩定。希望各國共同為此作出努力。

另外，王毅表示，今年是中泰建立全面戰略合作夥伴關係十週年，雙方要加緊磋商「一帶一路」合作規劃綱要和共同行動計劃，以實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）為契機，挖掘雙方經貿合作潛力，拓展電子科技、數碼經濟、新能源等領域合作。

敦則指出，泰方願與中方高質量共建「一帶一路」，積極參與全球發展倡議。雙方亦同意推進中國東盟全面戰略夥伴關係，還就緬甸問題等交換意見。