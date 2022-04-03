Miley Cyrus完成巡迴演唱會後確診　Twitter爆無悔染疫：絕對值得

美國女歌手Miley Cyrus較早前剛開心結束南美洲巡迴演唱會返回美國，不料她本人在當地時間上週五（1/4）於Twitter上自曝確診新冠肺炎，還開心地表示「絕對值得」。



Miley在Twitter上發文自曝確診新冠肺炎。（Twiteer@MileyCyrus）

Miley Cyrus在1日傍晚於Twitter上發文表示，「環遊世界、一個晚上為10萬人表演、一天跟好幾百位粉絲見面，感染新冠肺炎的機率蠻高的。現在我確診新冠了，但這絕對值得。」

根據《滾石》（Rolling Stone）報道，Miley Cyrus日前在哥倫比亞、智利、巴西和阿根廷巡演期間，曾被目擊在後台與歌迷會面，表演時也不避諱與台下粉絲熱情互動，沒想到巡演一結束就宣告確診。

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據悉，Miley原定將於明天（4日）出席「格林美獎」（Grammy Awards）派對的慈善演出擔任表演嘉賓，為受虐女性募款。不過這次「絕對值得」的確診也導致她被迫取消演出，她則是在Twitter上解釋自己身體沒有大礙，叫粉絲不必擔心。

外媒報道稱，Miley一向對新冠疫苗持開放態度。她在2021年於社交平台上展示自己打完疫苗的照片，也曾發出公開信呼籲粉絲接種疫苗，表示「我們每個人都可以通過接種疫苗來幫助阻止這場流行病。一起讓現場表演再次成為現實。」

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