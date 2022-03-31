羽毛球｜伍家朗確診後轉陰性明返港　淺談目前首要克服心理問題

香港羽毛球「一哥」伍家朗日前在全英賽染疫，退出瑞士公開賽後於當地隔離，他周四（31日）在視訊訪問中透露身體狀況好轉，談及近年在疫情的比賽新常態下，的確對心理和狀態影響不少。



伍家朗在上周完成全英賽後確診，他透露近日做自助快速測試已轉為陰性，身體狀況也恢復，只要通過PCR檢測便能於明日隨港隊順利出境返港。他指隔離期間未能練球，擔心這段隔離時間加上回港需再隔離7天，約3星期未能執拍練球下影響狀態。

確診後康復的伍家朗笑言「好精神」。（Zoom截圖）

世界排名由第10下跌了1位的伍家朗，坦言這一刻絕不是處於佳態：「近幾站成績強差人意，一直出外比賽並反覆隔離，暫時最需要是專心操起狀態。」他坦言自己是「思鄉體質」，「隔離對我來說困擾幾大，一出去就幾個月，自己容易思鄉，難以全神貫注去比賽。」

伍家朗在德國賽首圈止步，其後全英賽次圈出局，自言成績強差人意。（Badminton Photo）

伍家朗於近月海外賽事中雖然失利，卻非全無收穫。他曾在馬來西亞隨大馬隊訓練，也有與世界冠軍、新加坡好手駱建佑對練，他坦言：「新星湧現對我們來說競爭大了，但有競爭才有進步，駱建佑出賽沒什麼隊友，我們好多時都會對練，有機會一齊打到波，他水平提升對我們都是好事。」

近月不少新星崛起，包括駱建佑，伍家朗坦言有競爭才有進步。（Badminton Photo）

駱建佑是「安賽龍訓練營」其中一員，除了該新科世界冠軍外，訓練營成員也陸續在大賽打出成績。伍家朗笑言當然也對訓練營感興趣，「人不多但都是高水平球手，正是香港缺少高水平、高對抗的節奏，習慣後在賽事中即使對上強手，也能較表現自如。」

他續笑道：「不過要看看安賽龍對我有沒有興趣，有沒有榮幸加入到。」

「安賽龍訓練營」愈來愈多球手加入，成為現今羽毛球壇最火熱的話題之一。（Instagram）

9月杭州亞運在即，伍家朗直言不會抱太高期望，「心裏目標是獎牌，但不會太看重成績，首要是操返起狀態。」

他不諱言當下最需要解決的，是選手最難克服的心理問題。上屆雅加達亞運8強止步、去年東京奧運受場外因素影響發揮，兩個大賽都讓他深明要學習調整心理狀態，「要避免類似錯誤再發生，把握在大賽爭取成績機會。」

伍家朗當下最需要解決的，是選手最難克服的心理問題。（Badminton Photo）

從外地返港人士由明日（4月1日）起，酒店檢疫期縮短至最少7天，伍家朗笑言是好消息，惟仍憂未能在4月尾的亞錦賽前重拾狀態，盼能盡快重返世界前10。「雖然世界排名跌了1位，但第10和第11已經差很遠，因種子球手排名對比賽抽籤來說都有影響。」

他又透露回港後除練習外，也會着手為明年3月的婚禮籌備，他笑言想留港時幫輕一下女友，「無理由佢做晒嘅。」伍家朗表示婚後沒有退役打算，仍會力爭2024巴黎奧運資格。

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