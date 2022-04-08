澳洲大選前多地現「習近平籲投工黨」宣傳車　西澳州長批評搞事者

澳洲將於5月21日前舉行大選。澳洲最少3個省近日出現印有中國國家主席習近平肖像的宣傳車，上面印有字句聲稱中國共產黨呼籲澳洲選民投票予工黨。西澳州（Western Australia）州長麥高恩（Mark McGowan）4月6日批評設計和展示這些選舉廣告的人是白痴。



這些宣傳車上的廣告牌印有習近平的肖像，顯示他正把一張支持工黨的選票放入票箱，旁邊印有「中國共產黨說，投票予工黨」的字句。廣告牌的背景是中國共產黨黨旗，以及澳洲工黨的標誌。

宣傳車在西澳州珀斯（Perth）、維多利亞省（Victoria）墨爾本（Melbourne）、首都坎培拉（Canberra）等地出現。

麥高恩4月6日稱，其中一輛宣傳車在他家門前停泊，然後一些與這輛車有關的人士在該處進行拍攝。麥高恩說：「他們是白痴，他們也是低能兒。（They're idiots. And they're morons.）」他指這選舉廣告背後的人應為自己感到羞恥。他稱如果此事是澳洲自由黨做的，他們應承認責任，這是恥辱。

I do detest the intention here from the Libs. It oozes fearmongering and racism. Par for the LNP course.



On the upside for me, the overwhelming colour of Labor red and "VOTE LABOR" catch my eye more than the rest. Perhaps there will be unintended consequences. #auspol pic.twitter.com/gVHWxpW3w5 — (Jenny) "Charmaine" Frecklington-Jones 🇺🇦🌏🔥💉 (@JonesHowdareyou) April 6, 2022

澳洲選舉委員會（Australian Electoral Commission）證實，這選舉廣告由一個名為「前進澳洲」（Advance Australia）的保守派遊說組織批准刊登。工黨之前被競選對手批評，認為他們對中國的態度過於軟弱。