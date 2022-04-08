澳洲大選前多地現「習近平籲投工黨」宣傳車 西澳州長批評搞事者
澳洲將於5月21日前舉行大選。澳洲最少3個省近日出現印有中國國家主席習近平肖像的宣傳車，上面印有字句聲稱中國共產黨呼籲澳洲選民投票予工黨。西澳州（Western Australia）州長麥高恩（Mark McGowan）4月6日批評設計和展示這些選舉廣告的人是白痴。
這些宣傳車上的廣告牌印有習近平的肖像，顯示他正把一張支持工黨的選票放入票箱，旁邊印有「中國共產黨說，投票予工黨」的字句。廣告牌的背景是中國共產黨黨旗，以及澳洲工黨的標誌。
宣傳車在西澳州珀斯（Perth）、維多利亞省（Victoria）墨爾本（Melbourne）、首都坎培拉（Canberra）等地出現。
麥高恩4月6日稱，其中一輛宣傳車在他家門前停泊，然後一些與這輛車有關的人士在該處進行拍攝。麥高恩說：「他們是白痴，他們也是低能兒。（They're idiots. And they're morons.）」他指這選舉廣告背後的人應為自己感到羞恥。他稱如果此事是澳洲自由黨做的，他們應承認責任，這是恥辱。
I do detest the intention here from the Libs. It oozes fearmongering and racism. Par for the LNP course.— (Jenny) "Charmaine" Frecklington-Jones 🇺🇦🌏🔥💉 (@JonesHowdareyou) April 6, 2022
On the upside for me, the overwhelming colour of Labor red and "VOTE LABOR" catch my eye more than the rest. Perhaps there will be unintended consequences. #auspol pic.twitter.com/gVHWxpW3w5
澳洲選舉委員會（Australian Electoral Commission）證實，這選舉廣告由一個名為「前進澳洲」（Advance Australia）的保守派遊說組織批准刊登。工黨之前被競選對手批評，認為他們對中國的態度過於軟弱。