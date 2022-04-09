巴基斯坦總理面臨遭罷免危機　媒體分析：失去軍方支持所致

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）正面臨不信任動議，巴基斯坦最高法院4月8日裁定總理解散國會提早大選違憲，要求恢復國民議會和內閣，最快9日面對不信任動議，如獲通過伊姆蘭汗會遭罷免落台。

中國澎湃新聞分析這次不信任動議的背後，是伊姆蘭汗四年留下的積弊，及失去軍方的支持所致。



澎湃新聞指出，伊姆蘭汗執政4年以來積弊已久，據《日經亞洲評論》報道，巴基斯坦通貨膨脹居高不下，政府一直飽受批評。在2月進行第六次進度審查後，巴基斯坦向國際貨幣基金組織（IMF）貸款10.5億美元，反對黨以此指責政府「出賣巴基斯坦主權」。

雲南省社會科學院、中國（昆明）南亞東南亞研究院巴基斯坦研究中心主任、副研究員李敏表示，伊姆蘭汗執政期間，巴基斯坦的經濟疲乏，特別是受新冠疫情的影響，居民收入下降、失業率居高不下、外債高壘，這些都是根本性的原因。

圖為4月4日，巴基斯坦最高法院。巴基斯坦最高法院裁決伊姆蘭汗解散國會，提早大選違憲。（AP）

復旦大學巴基斯坦研究中心執行主任章節根指出，伊姆蘭汗上台執政後仍以反對黨的思維打擊異己，利用反腐打壓反對黨。本來穆盟謝里夫派（第一大反對黨）和人民黨（第二大反對黨）是對立的，但兩者被被逼到牆角里，在反伊姆蘭汗的旗幟下聚集一起。

失去軍方支持

半島電視台指出，巴基斯坦軍方長期以來一直是政治上的強大參與者，自1947年巴基斯坦獨立以來的75年中，有33年是軍政府統治。軍方曾在1958年、1977年和1999年以經濟政治不確定性為由直接軍事干預。

李敏指出，軍方方對巴基斯坦政治局勢的作用不容忽視，更可說是決定性的一股力量。李敏指出，在伊姆蘭汗訪問莫斯科後，軍方並立即沒有表態，但最近巴基斯坦陸軍參謀長巴傑瓦呼籲俄羅斯立即停止入侵烏克蘭，可見伊姆蘭汗的外交政策，特別是在俄烏衝突中的立場，越來越與軍方相左，這可能也是他缺乏軍方支持的一個重要原因。

圖為4月7日，巴基斯坦伊斯蘭堡，反對黨巴基斯坦穆斯林聯盟代表，謝里夫在記者會上發言。（AP）

據印度媒體The Print報道，軍方對不信任動議保持中立，並未公開支持或反對。章節根分析稱，軍方不願意支持伊姆蘭汗，但同時也不會打壓他。因為伊姆蘭汗政府本來是軍方扶持上來的。”

此外，與伊姆蘭汗營造的「反美鬥士」形象不同，巴軍方仍然重視與美國關係。李敏指出，歷史上巴基斯坦三次與美國結盟，獲得了大量的軍事和經濟援助。章節根也指出，巴基斯坦精英階層與美國有利益聯繫，因此軍方對美國的態度比較平衡。

然而，自拜登（Joe Biden）政府上台以來，美國積極地推行印太戰略，盼望重啟巴美關系的巴基斯坦受到冷落。章節表示，這背後的原因主要有兩點：在印太地區中，東端有美韓同盟、美日同盟，西端一帶比較薄弱，因此美國要拉攏印度；其二，美國印太戰略背後也是劃分陣營的冷戰思維，逼著中間的國家和自己站隊，而在中美博弈中，美國想要遏制中國崛起，於是巴基斯坦就成為被打壓的典型。