疫情｜歐美加澳紐泰多國通關入境　旅客完成接種疫苗可免隔離

英國、加拿大、澳洲等多國奉行與病毒共存政策，相繼放寬入境措施，其中不乏香港人移民熱門國家。亞洲國家疫情雖然仍未顯著放緩，縱使未開放邊境，也開始視乎疫情分階段放寬防疫措施，甚至旅遊限制。



英國

3月18起全面取消所有新冠防疫的入境限制，入境旅客毋須再填寫表格申報他們在英國的住址、旅遊詳情及疫苗接種紀錄。旅客無論是否已接種新冠疫苗，也毋須再接受任何檢測或隔離。

美國

美國允許在出發14日前完成接種世界衞生組織（WHO）認可之新冠疫苗的旅客，可免檢疫入境美國，毋須隔離。如未完成疫苗接種的旅客則不准入境。

2歲或以上入境旅客，都必須在入境美國前24小時，提供新冠病毒檢測陰性結果或康復證明。

加拿大

由4月1日起，出發前14天已接種2劑加拿大政府認可的新冠疫苗人士，入境將不需提供任何病毒檢測證明，也毋須隔離，但仍需要使用加拿大政府「ArriveCAN」網頁或App，輸入個人資料及接種證明。完全接種疫苗的旅客在抵達時或被隨機選擇進行核酸檢測（PCR），但等待結果期間同樣毋須隔離。

若旅客仍未完成疫苗接種，便要提供出發前72小時之PCR陰性結果證明，也要在入境當日和第8日接受病毒測試。

澳洲：圖為7月7日，澳洲悉尼歌劇院附近的景色。（Getty）

澳洲

從2月21日起正式恢復通關。持有簽證、並已完成接種獲澳洲醫療用品管理局（TGA）認可新冠疫苗的人士，只要提供出發前24小時內的快速抗原測試（RAT）陰性結果證明，或出發前72小時內進行的新冠病毒分子測試（PCR）陰性檢測結果，可以免隔離入境西澳以外各州份及領地，且無須申請旅行豁免。

尚未接種疫苗人士則須出示未能接種疫苗的醫學豁免證明。

如持簽證者未能完成疫苗接種，便需申請澳洲旅行豁免，亦要遵守各州份及領地之檢疫隔離要求。

新西蘭

接種疫苗的澳洲人4月13日起可造訪新西蘭，入境後無須隔離，這比原定的7月開放提前許多。包括英國、美國、日本、新加坡和港澳台在內與新西蘭有免簽協議的國家或地區旅客5月起也可循上述方式入境。

所有旅客仍需提供檢測陰性證明，到埗後第1周要接受2次快速抗原檢測。

歐盟

由3月1日起，只要在入境歐盟27個成員國前最少14日而不超過270日內，曾接種獲世界衛生組織（WHO）及歐盟認可的新冠肺炎疫苗，以及180日內曾感染新冠肺炎並康復的旅客，可獲豁免隔離和病毒檢測。

如接種的新冠疫苗獲世衛認可但未經歐盟認證，各成員國可以要求旅客出示出發前72小時內的病毒檢測陰性證明，以及接受隔離。

泰國

由4月1日起，允許外國旅客申請入境簽證，已接種疫苗旅客，可以申請「免隔離入境泰國簽證」（TEST & GO Thailand Pass）方式入境泰國。

旅客入境泰國前也毋須出示入境前72小時內病毒檢測陰性證明，只須在抵埗當日及入境後第5天，分別進行2次新冠檢測，結果呈陰性便可毋須隔離，在泰國境內自由活動。

泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，將向疫情管理中心（CCSA）提案，讓國際遊客入境時的PCR檢測以快篩取代。消息指新規有望最快5月生效。

日本

從4月8日起，解除對全球106個國家或地區的入境限制，包括美國、英國、法國及多個亞洲國家，容許商務、學生或以就業為目的外籍人士申請相關簽證入境，但不包括以觀光目的入境。

日本現分階段上調單日入境上限，3月1日把單日入境人數上限提升至5,000人，14日至7,000人，4月10日開始每天允許1萬名不持有再入國許可的外國人入境，觀光目的除外。

政府未來會繼續上調單日入境人數上限，重啟境外旅客入境新規，推動恢復社會經濟活動。