歐盟僅提制裁煤炭　石油與天然氣依賴俄羅斯　實施禁運殊不容易

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）4月5日因應烏克蘭「布查事件」公布第5輪對俄羅斯制裁內容，當中包括提議禁止從俄羅斯進口煤炭。她表示歐盟還在制定包括針對石油進口在內的額外制裁，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也覺得遲早需制裁俄石油甚至天然氣。但其實這並不容易。



美國政治新聞網站Politico在6日指，俄羅斯入侵烏克蘭後，促成發生某些暴行，包括基輔州布查鎮（Bucha）平民被殺，其間歐洲已在進口俄羅斯能源方面花費約200億歐元。烏克蘭指控俄軍殘殺平民後，儘管俄羅斯否認事件與俄軍有關，歐盟仍譴責並矢言要對莫斯科施加更多制裁。

美國已禁俄羅斯石油和天然氣，並呼籲歐洲與他們採取相同立場。但布查鎮事件後，儘管俄羅斯出口天然氣和石油的價格已是戰爭開始時的25倍，歐盟提出的制裁仍僅涵蓋煤炭，仍未有勇氣踏出制裁石油和天然氣的一步。

歐盟與美國不同，制裁油氣對歐洲來說比較吃力。美國僅從俄羅斯進口很少石油，而且沒有進口天然氣。歐盟則40%石油和25%天然氣依賴俄羅斯進口。

圖為4月8日，社運人士在德國柏林示威。（AP）

歐洲統計局數據顯示，2020年歐盟19.3%煤炭，36.5%石油和41.1%天然氣從俄羅斯進口。這意味着歐洲想制裁俄羅斯能源，禁止天然氣出口對俄影響會最大。

反對制裁俄羅斯能源的人要求把道德放一邊，認為要考慮制裁所帶來的經濟和社會影響。反對呼聲最大的國家是德國，因為它所受到的影響最大。其他覺得這不可行的國家包括匈牙利、奧地利、保加利亞和意大利。

禁俄能源影響有多大？

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）認為實施禁令無效兼成本太高，經濟部長哈貝克（Robert Habeck）也說這會導致德國大規模貧困。

哈貝克指，德國40%天然氣是俄羅斯進口，佔國內生產總值（GDP）1.2%。要暫停進口俄羅斯能源，今年夏天就可以停止使用俄羅斯煤炭，年底輪到石油，天然氣則要等到2024年。

意大利政府也稱沒有考慮禁運俄羅斯天然氣。總理德拉吉（Mario Draghi）曾說：「若天然氣價格可換來和平，我們要怎麼選？和平？或是夏天開空調？」這句話便體現了，倘意大利制裁俄羅斯能源，對其影響會有多大。

歐洲還可從美國、卡塔爾、挪威和阿爾及利亞等地方進口能源，不過成本會增加。英國、歐洲、中東兼非洲市場高級分析師埃爾拉姆（Craig Erlam）稱，禁運影響預測各有不同，但幾乎肯定會讓國家陷入衰退。