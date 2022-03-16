「沙特中國石油貿易棄美元」：無風不起浪

據《華爾街日報》報道，熟悉此事的消息人士說，沙特正在與中國政府積極談判，以人民幣為其向中國出售的部分石油計價，此舉將削弱美元在全球石油市場的主導地位，並標誌着世界第一大原油出口國再次向亞洲轉向。



這並不是第一次出現此類聲音。2017年時，就曾有紐約高頻經濟公司（High Frequency Economics）首席經濟學家温伯格（Carl Weinberg）在接受美國CNBC採訪時表示，中國將敦促沙特用人民幣進行石油交易，而其他產油國屆時也將效仿沙特，接受人民幣，拋棄美元。

雖然此消息有些空穴來風，但也有一句話是：「無風不起浪」。當對比分析沙美、沙中這幾年的變化後，終還是那句：「沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。」沙特向中國出售以人民幣計價的石油，可能性是存在的，而且，很大概率雙方會選擇「只做不說」，而若干年後會發現，「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」。

美國恐怕作繭自縛

從克林頓、小布殊到奧巴馬、特朗普，幾乎每一任美國總統上任後都會宣稱和沙特有着「非凡的友誼」。但其實，美沙這對同盟兄弟的關係並非表面看上去那麼牢固。左右美沙兩國關係的一直是兩大要素：石油和安全，特別是沙特王室的安全。

第二次世界大戰之後，兩國建立了一個以沙特石油為基礎的「契約」，以換取美國對沙特的安全保護。美沙這種「特殊」關係絕對是建立在國家利益之上，而不是共同的意識形態、政治或社會制度之間，兩國在很多領域存在極大的矛盾和分歧，比如以色列問題、伊朗問題等等。

據《華爾街日報》報道，沙特與中國就人民幣定價的石油合同的談判已經進行了六年，但今年卻加快了步伐。其原因主要是由於沙特認為美國沒有給予它足夠的軍事支持，對美國的安全承諾越來越不滿意。主要來源於三方面：其一，在沙特和也門胡塞武裝的衝突中，美國政府沒有給予沙特足夠支持；其二，重啟伊核協議談判時，美國政府沒有足夠考慮到沙特和阿聯酋的意願；其三，沙特對美國去年突然從阿富汗撤軍感到震驚。

而轉看石油部分。美元與石油掛鈎，美國則以此作為其金融霸權的基石。長年和沙特維持友好，才能鞏固建立在石油美元基礎上的金融霸權。特別是二戰後，作為參戰國的美國面臨石油短缺問題，這令得兩國友好關係進一步加強。然而，利益面前，一條繩上的螞蚱也會開始相互掙脱。美國的頁岩油革命，改寫了石油史。以前美國是石油輸出國組織（OPEC）的最大客户，在1990年左右美國每天進口200萬桶沙特原油，但根據美國能源訊息署的數據，這個數字在2021年12月已經下降到不到50萬桶。美國，從最大石油進口國成為全球最大的石油生產國。

圖為2022年3月7日，美國德克薩斯州的抽油機正在運作。（AP）

2014年，石油產業再度崛起的美國已經讓沙特感受到了危機，但沙特不計成本的在「三國殺」（指的是美、沙、俄三個產油大國）中，美沙配合，算計了俄羅斯。將國際油價打到了冰點。原本，沙特還盤算着薄利多銷，然而2015年12月美國兩院就投票通過了新財年的撥款法案，而法案當中最重要的一項內容便是，美國解除了延續40年之久的原油出口禁令。美國在全球石油市場中的地位顯著，尤其是「石油美元」體系的根深蒂固，美國原油重新出口，除緩解自身供需矛盾，必然對全球石油市場產生深刻影響，而沙特的經濟利益影響首當其衝。

或許是因果報應，白宮近期試圖安排拜登與沙特、阿聯酋通話，商討遏制石油價格飆升的問題。但沙特王儲和阿聯酋阿布扎比王儲都拒絕了與白宮通話的請求。

沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），行為處事明顯有別於老國王，特別在異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害事件後，這位沙特王儲對美國政府存有芥蒂。2021年2月26日，拜登接受美國環球電視網（Univision）採訪時還特別表示，他是與國王而非王儲進行了通話。「我和國王而非王儲談過。我向他明確表示，規則正在發生變化，我們將在今天（26日）和下周一（3月1日）宣布（美沙關係）重大變化。我們將追究他們侵犯人權的責任。」

沙特王儲穆罕默德（左二）行事風格明顯有別於老國王。（Getty Images）

除此之外，不得不說，烏克蘭戰爭後，美國立刻凍結了俄羅斯的外匯儲備，以及所有資產，這對沙特這樣的油霸來說，心理會產生很大的創傷。2020年美國總統選舉中，拜登曾宣稱讓沙特成為「國際社會的棄兒」（pariah）。拜登上台後，又說用價值觀和人權標準將沙特釘在道義被告席上。美國動輒就利用金融霸權行使特權，沙特能不心有餘悸？

向中國示好——多一個選擇

相比之下，根據中國海關總署的數據，沙特是中國2021年的第一大原油供應國。中國購買了超過25%的沙特阿拉伯出口的石油。

3月8日，中國石化與沙特阿美簽署諒解備忘錄，包括中國石化現有煉油化工和未來擴建項目，進一步強化長期合作關係。3月10日，沙特阿美宣布已做出最終投資決定，將參與中國東北地區大型煉油化工一體化聯合裝置的開發。該項目位於遼寧省盤錦市，預計2024年投入運營。按照最初計劃，盤錦項目的總投資額超過百億美元。

而同時，中國也藉由「絲綢之路」為沙特提供了許多發展契機，在基礎工業方面幫助其完善硬件設施。2018年，中國幫助沙特建成麥加—麥地那高速鐵路。此外，在電力、化肥等工業項目上，中國也給沙特提供了許多技術援助和資金支持。2019年，沙特和中國在北京舉行了投資合作論壇，雙方簽署了35份合作協議，涉及金額高達280億美元。

沙特阿拉伯聖城麥加的高速鐵路站。（VCG）

值得注意的是，2021年12月美國有線電視新聞網（CNN）曾報道，美國情報機構評估認為，沙特正在中國幫助下積極製造自己的彈道導彈，後者就核計劃提供諮詢。並且，中方開始投資王儲穆罕默德所看重的項目，即沙特未來特大城市Neom計劃。這些均未有兩國官方回應。

沙特與中國的走近，其實也能夠理解。沒有一個國家願意一直都受制於大國。沙特為了種種利益和美國成為盟友，但美國不是真心希望沙特有長足發展，一個混亂的中東地區才是美國想要的。而與中國合作，至少沙特在重工業、基礎設施方面能有可持續發展，那對於沙特而言，何樂而不為？

中國在中東地區的活動無法跟美國在該地區的廣泛介入相提並論。但那裏的國家正在越來越多地看向中國，不僅是購買石油，還有投資它們的基礎設施，以及在技術、安全方面保障。沙特就是一個典型。當然，中國綜合國力的不斷增強，自然是包括沙特在內的中東地區國家靠攏的主要原因。

人民幣國際化的轉折點

《華爾街日報》報道指，如果以人民幣計價，中國購買了沙特出口的25%以上的石油，這些銷售將提升中國貨幣的地位。此外，沙特人還在考慮將人民幣計價的期貨合約，即所謂的「石油元」（petroyuan），納入沙特阿拉伯石油公司（Aramco）的計價模式。

坦率說，「石油元」言之過早。人民幣原油期貨被媒體認為「動搖石油美元的市場份額」,當中部分是現實情況。上海能源交易所掛牌交易四年來，市佔率和交易規模穩步擴大，境內外投資者積極參與，亞洲原油定價基準功能有所顯現，交易量僅次於美國WTI和英國布蘭特原油期貨。但顯然「動搖」是誇大其詞的。中肯的來說，中國在2018年推出人民幣計價石油合約，提升了人民幣的跨境交易地位，但至今並未打擊美元在石油市場的主導地位。

但沙特人會否考慮以人民幣計價的期貨合約呢？先看一個故事。

俄羅斯衛星通訊社報道，英國石油公司（BP）於2020年6月向上海國際能源交易所的交割倉庫運送了一船原油，此是該公司首次參與上海原油期貨的實物交割。而這是自2018年人民幣計價的期貨推出以來，西方主要石油公司首次參與上海原油期貨的實物交割。雖然形勢還有待觀察，但這無疑表示，西方發達國家的石油公司開啟了用原油人民幣期貨計價交易石油的進程。此外，俄媒稱，BP本月早些時候向上海國際能源交易中心（INE）的7月合同中交付了300萬桶巴斯拉輕質原油，並計劃向8月合同中再交付100萬桶UPPerZakum原油。這就意味着，這家英國石油公司或已簽署了至少兩筆以人民幣原油期貨計價的原油出口協議。

這則故事，需要特別強調兩點。第一，時任英倫銀行行長卡尼（Mark Carney）早在2019年年初就表示，「我認為我們最終可能會擁有美元以外的儲備貨幣。首先，我預計這些將是現有的貨幣，例如人民幣。中國提供人民幣計價的繞過傳統美元事件的選擇，例如原油人民幣期貨」。第二，BP石油的實物交割，首筆以原油人民幣期貨計價的協議，可以進行得如此「靜悄悄」。

以此，基於國際關係、地緣政治的考量，俄羅斯、伊朗等市場均有可能會優先使用人民幣交易。如沙特如果決定以人民幣而不是美元出售原油給中國市場，又有何奇怪？當然，考慮到美國「保護」着沙特的安全，沙特也可以「靜悄悄」。不論是政治上還是經濟上，均對沙特有利，相信沙特王儲穆罕默德恐怕早有盤算。何況還有英國打了頭陣。

美國全球安全分析研究所執行主任、經濟學家蓋爾拉·拉夫特（Gal Luft）表示，石油市場是一個延伸到全球的商品市場，是美元作為儲備貨幣地位的保險單，「如果這塊石頭被從牆裏拿出來，牆就會開始倒塌。」是的，俄羅斯、伊朗、沙特均是石油大國，這種情況一旦發生將會改變全球市場，從而打破「石油-美元-美債」這個主導了半個世紀的原油交易體系。

現在情況已經發生很大的變化，一是，美國經濟實力和美元使用份額持續衰退；二是，美元國際儲備份額降至新低；三是，美國對全球經濟的影響和掌控能力衰退明顯。在這個背景下會發現，多國着手推進多極化貨幣秩序的建立。「去美元化」進程中，不同國家之間以本國或雙邊貨幣支付的需求正在增加。這亦是事實。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）2月16日發布的最新報告稱，2022年1月，在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣國際支付份額由去年12月的2.70%升至3.20%，創出紀錄新高，保持全球第四大最活躍貨幣的位置。近些年，人民幣作為跨境交易結算貨幣的佔比也越來越高。儘管目前美元的地位依舊難以撼動，但可以預見的是，美元「一家獨大」的局面未來將面臨重大挑戰。