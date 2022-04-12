巴西最大報網站誤發英女王訃文　秒速刪文道歉　卻被網民截圖廣傳

巴西國內最大報《聖保羅報》（Folha de São Paulo）4月11日在官網上意外公開一則聲稱英國女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）離世的訃告，內文稱英國女王因XXXXXX原因逝世，享耆壽XX歲，疑似「手滑」將內部提前準備的文章發出。雖然《聖保羅報》火速刪文，但已經被不少網友截圖。《聖保羅報》隨後也在官網上公開致歉，表示因為「技術性錯誤」導致這場烏龍。



根據《衛報》報道，《聖保羅報》新聞網站在當地時間周一4月11日中午左右，突然公開伊莉莎白二世的訃告，並在標題寫着女王在「XX歲」離世，內文中除了指出伊利沙伯二世為在位最久的英國君主，還洋洋灑灑地寫了1300多個字向女王致敬。不過在女王死因的部分，卻寫着她死於「XXXXXX」，疑似為內部人員「手滑」，意外將這篇事前準備好的新聞稿公開。

《聖保羅報》誤發訃文內容：（按圖了解）

事發後，《聖保羅報》馬上把相關報道刪除，並且發出道歉啟事，宣稱因「技術性錯誤」，導致該報誤發伊莉莎白二世的訃告。《聖保羅報》表示，「新聞業的正常做法是提前準備好可能發生的情況，例如各國領導人、名人和公眾人物的死訊。」重申對於發生這起意外相當抱歉，並且已將相關內容撤下。

不過仍有不少網友砲轟《聖保羅報》此舉相當不專業。同為媒體業的《美聯社》巴西版總監則是在Twitter上發文表示，「報紙的噩夢：不小心發出某個人的訃告。這次是伊利沙伯女王，哎呀…」似乎也相當同情《聖保羅報》這次烏龍事件。

英女王近年健康狀況被受各界關注：（按圖了解）

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