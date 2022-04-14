Omicron病毒使幼兒出現「這症狀」機率增3倍　發燒至38度要留意

香港新一波疫情仍未過，許多人也擔心幼童的染疫風險。



近日有日本醫生指出，自從Omicron變異株盛行，兒童染疫後出現熱痙攣的症狀有增加的趨勢。

根據日本小兒科學會提供的數據，1至4歲確診幼童熱痙攣的發生率，甚至是Delta變異株流行時的3倍。這也讓日本小兒科醫生擔憂染疫對腦部帶來的影響。

這年齡層發生率高達9.4％ 燒至38度已有可能出現（點圖了解更多）▼▼▼

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日本國立病院機構三重病院院長谷口清州，近日在接受名古屋電視台（メ～テレ）訪問時指出，Omicron變異株開始盛行後，染疫兒童的發燒率提升，熱痙攣的發生率也增加。據報道，熱痙攣發生的年齡主要分布在6個月至5歲之間，指的是在兒童高燒至38度以上後，出現意識障礙和痙攣的現象。根據日本小兒科學會提供的數據，在Omicron株流行期，1歲至4歲的幼童確診後，熱痙攣的發生率為9.4％，比Delta株流行時的3%高出3倍。5歲至11歲兒童的發生率也從0%增加至3.5%。

國際權威科學雜誌《自然》刊登的研究報告曾指出，即使只是輕症，罹患新冠病毒後仍可能造成大腦萎縮，處理情緒和記憶區域的灰質減少、掌管嗅覺區域受損。谷口表示，當初的研究是以Alpha株為對象，目前尚不確定Omicron株是否也擁有相同的現象，但看到熱痙攣發生的比率提升，引發許多小兒科醫生擔憂，這個新的變異株可能還是會對腦部帶來影響。除了熱痙攣之外，5歲至11歲確診兒童「發燒」的發生率，也從Delta株流行時的48.7%，增加到81.3%。「喉嚨痛」則從13%增加到24.2%、「噁心嘔吐」從6.1%增加到14.5%。

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