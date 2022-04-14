疫情｜紐約州出現Omicron新亞型　傳播較BA.2快達27%

美國紐約州衞生官員4月13日表示，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）亞種BA.2在當地演變出BA.2.12和BA.2.12.1，估計傳播速度較BA.2快23%至27%。



根據紐約州衞生局（New York State Department of Health）網站，紐約中部和附近地區病例增加，可能是因這兩種新變異株引致，現時未有證據表明它們會增加疾病嚴重程度，部門正密切監測任何變化。

部門提醒，所有紐約人要全面接種疫苗及加強劑，考慮在室內公共場所戴口罩，暴露於病毒、感染風險之中或出現病徵後要進行篩檢，若結果呈陽性，則尋求治療或留在家中，以及諮詢與治療相關、提供醫療保健的人。

整個紐約州目前80.6%患者是感染BA.2，包括這兩種新變異株。