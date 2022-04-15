日本駙馬小室圭重考律師又「肥佬」？倘無法取得簽證今年內或回國

日本真子公主與夫婿小室圭移居美國，目標為考取紐約州律師資格的小室圭去年7月落榜後， 今年2月22日至23日再度報考，眼尖的日本媒體發現已於台灣時間15日公布的榜單上「沒有小室圭的名字」、似乎再度落榜。



多家日媒報道，小室圭去年從美國福坦莫大學（Fordham University）法學院畢業後，選擇在曼哈頓的知名法律事務所擔任律師助理、並一邊準備去年7月的考試，落榜後今年2月再度挑戰。據悉，該律師資格考試的重考合格率為30%，而且2月考試的通過率比去年7月份要低。

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若小室圭再度落榜的消息屬實，他與卸下皇室身份改名「小室真子」的公主將面臨簽證到期問題，以及小室圭所在律師事務所的待遇問題。

以真子為例，目前她在紐約大都會博物館擔任義工協助策展，她因簽證關係而無法擔任受薪職務。若兩人無法順利取得簽證，小室夫婦很可能得在今年返回日本。

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