日本有許多電視台和不同種類的電視節目，不論甚麽時間開電視也總會找到自己有興趣的節目。但或許正正是因爲太多電視節目，才會搞出這次的烏龍。日本一位搞笑藝人日前因爲經理人在幫他接工作的時候不小心將兩個節目的拍攝安排在同一時間，而必須分身上陣同時參加兩個節目。節目組用一塊鏡子將他一分為二，從兩個攝影棚看都能反映出半身，場面相當搞笑引來網民一番討論。



（《ここにタイトルを入力》截圖）

小峠英二是日本一位搞笑藝人，最近他因爲經理人不小心接了兩個同一時間拍攝的節目而必須製造分身參加拍攝。其實日程有矛盾時候，節目組完全可以臨時找一個嘉賓代替，但他們並沒有這麽做，而是發揮高度創意，將一次烏龍轉化成爆笑話題。

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搞笑藝人小峠參加的兩個節目一個是遊戲節目《クイズファイブセンス》（《Quiz 5 sense》），一個是叫《Rest Garden》的清談節目。兩個節目性質相差甚遠。為甚麽小峠會需要同時參加兩個節目呢？原來是他的經理人一不小心就將兩個同時間拍攝的節目都接了，讓節目組不得不用應急方法解決問題。節目組在兩個攝影棚中間設置一塊鏡子，切開一個讓小峠可以坐的VIP位置。這樣就可以將半邊身體在鏡子上反射，僞裝兩個攝影棚都各有一個小峠。左半身參加遊戲節目、右半身則參加清談節目。

（《ここにタイトルを入力》截圖）

就這樣拍攝開始了。遊戲節目《クイズファイブセンス》的節目内容是用不同的事物測驗嘉賓的5感，第一關是從像素極低的圖片中看出照片了的事物。雖然分身上兩個節目，小峠還是輕鬆地答對兩題成爲這一關的贏家。之後，小峠靠著在嗅覺關卡時認出臭豆腐的味道，一舉成爲最高得分者，進入bonus關卡。

而這時小峠的右半身則被清談節目《Rest Garden》的另外兩位嘉賓拉著談各種人生話題。理想型、人生挫折種種貼地分享之間，小峠因爲左半身在遊戲節目中答案錯誤被冷凍空氣噴射而驚叫。被逼找理由掩飾自己的反應，避免嘉賓們發現他同時參演兩個節目。

到了遊戲節目的bonus關卡環節，小峠必須只用臉和嘴在一大盤麵粉裏面找出一顆心型的鑽石。令他不得不暫時離開VIP座位，左右半合體到遊戲節目的攝影棚挑戰。還好清談節目的嘉賓因爲非常沉醉於結婚的話題中，好像並沒有發現小峠離座。完整形態的小峠非常厲害，雖然只可以用臉，還是用10秒就從一大盤麵粉中找到寶石，被《Quiz 5 Sense》冠上五感王的名號。滿臉麵粉，頸上掛著王者標志的花圈，小峠隨即坐回自己的VIP座位，再次分身完成接下來的拍攝。

（《ここにタイトルを入力》截圖）

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即使兩個節目撞期，日本的節目組還是沒有放棄，透過創意和想象力越過難關！......雖然想這麽說，但其實這次分身拍攝是一個全新綜藝節目《ここにタイトルを入力》的第一集，所謂的經理人擺烏龍也只是設定的一部份。根據日本Yahoo報導，這其實是一個新晉導演想出的搞怪節目。接下來還會出現其他奇葩設定娛樂觀衆，令人非常期待。

（《ここにタイトルを入力》截圖）

節目播出後，有不少網民大讚節目搞笑，對左右兩半上不同節目的小峠非常滿意，表示非常期待《ここにタイトルを入力》的年輕導演還可以想出甚麽混亂搞笑設定。日本的電視節目真的無奇不有，令人不得不拜服啊......

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