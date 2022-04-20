印媒：解放軍在實控線密集使用無人機　印軍正密切關注

印度媒體4月19日關注中印兩軍被迫在喜馬拉雅實控線沿線冬季極端惡劣的氣候條件下服役，然而中國開始利用技術優勢，無人機可以滿足中國在該地區的軍事和後勤需求。



據《印度教徒報》4月19日報道，最近中國在實際控制線區域愈來愈頻繁使用無人機，軍用無人機執行偵察機的任務，可以進行目標獲取、監視、偵察。解放軍正在組建無人機部隊，定期進行演習，以提高自身處理無人機的技能。中國也在擴大其在西藏地區的空軍基地。

自2020年5月起無人機大量列裝中國軍隊，可以讓無人機進入人難以抵達的地區進行有效地巡邏。此外，無人機還可完成後勤任務，不僅為士兵，還可為普通民眾提供所需的一切。例如，無人機將疫苗運送到藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦）。不久前中國網絡上出現了一隊無人機在西藏高地為中國士兵運送糧食、藥品和其他必需品的影片。

《印度教徒報》注意到，根據衛星圖像，中國CH-4戰鬥無人機部署在距離班公湖200公里的阿里空軍基地。印度空軍密切關注中國無人機實力的提升，正在努力追趕。目前印度軍方正在考慮購買30架美國捕食者無人機以滿足印度軍隊需求的計劃。