肝病｜台男罹患乙型肝炎20年無症狀　疲倦、臉色蠟黃就醫已肝硬化

台灣48歲的吳先生從20歲左右就知道自己有乙型肝炎，他也習慣看到每次體檢紅字的肝指數。雖然數年前醫師告訴他肝臟已出現纖維化，建議規則追蹤，但是工作忙碌又沒有不舒服，就下意識地忽略這件事，只有當身體覺得疲倦或是應酬過量飲酒時，吳先生才自行在檢驗所驗血。



後來開始持續疲倦、茶色尿，家人也覺得他臉色蠟黃、食慾不佳，急忙就醫，就被診斷為失代償性肝硬化，超聲波更發現了一顆1.2公分的結節。

▼急性和慢性乙型肝炎有什麼分別？有什麼症狀？（按圖👇👇👇）

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肝癌有三部曲 肝炎是高風險

吳先生的狀況正是「慢性肝炎、肝硬化、肝癌」肝病三部曲的典型案例。台灣台北市立聯合醫院仁愛院區消化內科主治醫師陳蕙芬表示，當病患發現自己肝指數異常時，就建議到醫療院所進一步診察來釐清肝炎病因。乙型肝炎病患在發炎期若能使用抗病毒藥物壓制、可以阻斷發炎並降低肝纖維化的可能；丙型肝炎患者更有治療效果極佳的全口服藥物，可以清除病毒。

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守護肝臟健康 定期追蹤指數

而脂肪肝患者在戒酒、體重降低後肝炎程度多能改善，藥物性肝炎病患則在醫師與病患共同釐清用藥史，找出造成發炎藥物後停用，一樣可以控制發炎。

台灣陳蕙芬主治醫師強調，肝臟是無聲的器官，所以慢性肝炎患者常因沒有症狀、忽略就醫而錯失阻斷肝病三部曲的時機，造成遺憾，建議慢性肝炎患者與乙、丙型肝炎病毒帶原者應每六個月、肝硬化患者則是每三個月需接受完整檢查，包括肝指數（GOT、GPT）、胎兒蛋白（AFP）與腹部超聲波掃描，若有異常，就需要密集追蹤病況，才能早期發現、早期治療。

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