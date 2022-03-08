肝病｜台男罹患乙型肝炎20年無症狀　疲倦、臉色蠟黃就醫已肝硬化

撰文：健康醫療網
出版：更新：

台灣48歲的吳先生從20歲左右就知道自己有乙型肝炎，他也習慣看到每次體檢紅字的肝指數。雖然數年前醫師告訴他肝臟已出現纖維化，建議規則追蹤，但是工作忙碌又沒有不舒服，就下意識地忽略這件事，只有當身體覺得疲倦或是應酬過量飲酒時，吳先生才自行在檢驗所驗血。

後來開始持續疲倦、茶色尿，家人也覺得他臉色蠟黃、食慾不佳，急忙就醫，就被診斷為失代償性肝硬化，超聲波更發現了一顆1.2公分的結節。

▼急性和慢性乙型肝炎有什麼分別？有什麼症狀？（按圖👇👇👇）

+4

相關文章：世界肝炎日｜面黃手黃作嘔肚痛8症狀　長期吃大量保健品易肝衰竭?

肝癌有三部曲　肝炎是高風險

吳先生的狀況正是「慢性肝炎、肝硬化、肝癌」肝病三部曲的典型案例。台灣台北市立聯合醫院仁愛院區消化內科主治醫師陳蕙芬表示，當病患發現自己肝指數異常時，就建議到醫療院所進一步診察來釐清肝炎病因。乙型肝炎病患在發炎期若能使用抗病毒藥物壓制、可以阻斷發炎並降低肝纖維化的可能；丙型肝炎患者更有治療效果極佳的全口服藥物，可以清除病毒。

相關文章：【肝癌症狀】肚腫面黃9大病徵出現即就醫　防中招有類花生咪食！👇👇👇

+8

守護肝臟健康　定期追蹤指數

而脂肪肝患者在戒酒、體重降低後肝炎程度多能改善，藥物性肝炎病患則在醫師與病患共同釐清用藥史，找出造成發炎藥物後停用，一樣可以控制發炎。

台灣陳蕙芬主治醫師強調，肝臟是無聲的器官，所以慢性肝炎患者常因沒有症狀、忽略就醫而錯失阻斷肝病三部曲的時機，造成遺憾，建議慢性肝炎患者與乙、丙型肝炎病毒帶原者應每六個月、肝硬化患者則是每三個月需接受完整檢查，包括肝指數（GOT、GPT）、胎兒蛋白（AFP）與腹部超聲波掃描，若有異常，就需要密集追蹤病況，才能早期發現、早期治療。

相關文章：【肝癌】眼白黃肝酵素過高或致肝癌肝硬化　4大成因你有冇中？👇👇👇

+6

相關文章：【脂肪肝】肥胖服過量止痛藥13類人屬高危　持續受損會致肝硬化👇👇👇

+11
肝癌｜罹患肝癌4大飲食禁忌！忌高鹽防發炎、遠離高蛋白食物內臟疲勞｜成日躁底皆因肝臟差？按腹即知內臟弱 1分鐘按摩幫到你肝病｜口鹹是腎虛缺肝血！味覺異常小心五臟生病按2穴位保肝消脂肝癌｜肝癌風險評估助發現早期癌症！吸煙體重過重屬9大危險因子淋巴癌｜高齡具丙肝病史者高危！現咳嗽2周以上高燒6大症狀要注意肝癌｜肝腫瘤4個月長大一倍！平時無不適做2種檢查可知肝臟健康止痛藥｜攝取過量、併服酒精可致肝臟損傷？專家提4大建議免傷肝皮膚｜冬季乾癢不同乾癬　常見於老人　吃豬肝補氣血但這東西要戒

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

疾病解碼
肝病
乙型肝炎
台灣
都市健康
健康醫療網