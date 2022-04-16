英美爆發病不明「兒童急性肝炎」　部份個案新冠病毒檢測呈陽性

世界衛生組織（WHO）4月15日稱，英國數十名兒童出現不明原因的急性肝炎症狀，有些嚴重到需立即做肝臟移植手術，截至8號止，短短三天患者激增至74人之多。



目前西班牙、美國也都相繼出現不明來源的兒童肝炎病例，世衛組織和英國當局都嚴正以待。

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綜合外媒報導，英國北部蘇格蘭先是於5號發現10件重症的急性肝炎報告，患者主要是10歲以下兒童，到了8號，英國全境肝炎患者再增至74人，其中有6人嚴重到需要肝臟移植，不過截至11號止尚未出現死亡報告。

目前英國正對其中的60個病例進行調查，患者大多數是2到5歲的孩童，部分病例甚至發展為急性肝功能衰竭，歐洲疾病預防控制中心尚未在病例中檢測到可能引起肝炎的常見病毒，且也無法確認病症是否和新冠病毒有關。

目前英國患者出現的症狀為黃疸、下痢、嘔吐和腹痛，由於他們也沒有接種過新冠疫苗，因此排除是疫苗引發的副作用。世衛組織在其聲明中表示，已將 A、B、C、D 和 E 型肝炎病毒排除在英國病例中引起肝病的原因，不過世衛有提到，在幾個病例中檢測到了導致新冠病毒或腺病毒的病毒。

而在美國阿拉巴馬州同樣確定了9名1至6歲的兒童患上肝炎，這些兒童的腺病毒也呈陽性，其中2個需要進行肝移植，而這些孩子也都沒有任何潛在的健康狀況；西班牙也已經確診3例；愛爾蘭通報的確診或可能病例則未滿5例，目前這些病例也都被列入調查。

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