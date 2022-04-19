疫情｜歐美爆多宗嚴重兒童急性肝炎　集中在2至5歲　憂與新冠有關

新冠肺炎又見變異病毒？據傳英國、美國、西班牙等各國，陸續出現多名兒童出現不明原因的急性肝炎症狀，有些甚至嚴重到需要肝臟移植。目前WHO已列警戒，正在全力研究該肝炎的起因。



世界衛生組織接獲通報，英國出現數十名兒童突然出現急性肝炎症狀，有些孩子的病情甚至嚴重到需要立即做肝臟移植手術。且短短3天，病患竟激增至74人之多。

深入瞭解後發現西班牙、美國等也都相繼類似病例。這樣不明來源的兒童肝炎，引起各國高度重視。

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多點爆發「不明原因」兒童肝炎

根據英國媒體報道，國內10件重症的急性肝炎報告，患者主要是10歲以下的兒童，其中有6人嚴重到需要肝臟移植，雖然尚未出現死亡病例，情況卻也非常不樂觀，紛紛出現黃疸、下痢、嘔吐和腹痛等症狀。

孩童腎功能衰竭，未檢測到引起肝炎常見病毒

這些病患中，多數又集中在2～5歲的孩子，而這些孩子也都沒有任何潛在的健康狀況。部分病例甚至發展為急性肝功能衰竭。更弔詭的是，歐洲疾病預防控制中心尚未在病例中，檢測到常見可能引起肝炎的病毒。

不排除與新冠病毒有關

雖然無法確認是否與新冠病毒有關，但因為這些幼童也並未施打新冠疫苗，因此不可能是疫苗副作用。

世衛組織在聲明中表示，已將 A、B、C、D 和 E 型等常見的肝炎病毒，排除在這次英國病例中引起肝病的原因。且值得注意的是：在幾個病例中，都檢測到了導致新冠病毒或腺病毒的病毒。

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台首例兒童重症：肝功能凝血功能受損

雖然目前並未有明確的報告顯示，各國兒童的急性肝炎與新冠病毒有關。但因台灣近日首例2歲兒童確診重症，也是出現「肝功能凝血功能受損」。因此，不排除與之有關。

不管如何，因太多類似的病例已在各國多點爆發，未有新冠疫苗保護的幼童，都需要家長盡全力的保護。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：英美爆多起「嚴重兒童急性肝炎」，WHO列警戒：檢測到致新冠病毒】