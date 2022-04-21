烏克蘭局勢｜烏方：願無條件在馬里烏波爾與俄方舉行特別談判

在俄烏和平談判「凍結」後，烏克蘭方面表示，願意無條件與俄方在馬里烏波爾舉行特別談判，以挽救在馬里烏波爾的烏克蘭武裝人員和平民生命。



烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）4月20日在社交媒體Twitter發文稱，烏方願意無條件與俄方在馬里烏波爾舉行特別談判，以挽救在馬里烏波爾的烏克蘭武裝人員和平民生命。

他指出，「已準備好在不設條件下，與俄方就馬里烏波爾的情況召開特別談判。一對一或二對二，以拯救亞速營、烏方軍人、平民，兒童，包括活着的人和傷者。」

Yes. Without any conditions. We’re ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022

烏克蘭談判代表團團長阿拉哈米亞（David Allahamia）也於波多利亞克發聲之後表態稱，一旦俄羅斯方面同意，他就可以前往馬里烏波爾進行會談。

波多利亞克4月19日此前曾表示，俄羅斯和烏克蘭之間的和平談判實際上已凍結，他聲稱，很難估計何時再有面對面談判。

俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）4月20日在電視台節目批評烏克蘭政權開始「表演」，指他們「有時來，有時不來，有時參加，有時不參加，有時在談判前夕做出的聲明與前幾輪的談判結果相矛盾，有時改變立場」。

扎哈羅娃批評基輔總是把談判當作「轉移注意力的手段」，稱俄方早就不再信任烏克蘭談判代表。

烏克蘭方面近日一直表示，馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠內有大量平民。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）20日強調，大約有1,000名平民正在馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠避難。澤連斯基並表示，願意用被烏克蘭俘虜的俄羅斯人員換取馬里烏波爾平民和烏克蘭軍隊的安全通道。

俄羅斯國防部19日曾表示，烏克蘭方面聲稱亞速鋼鐵廠內有大量平民是混淆視聽的行為，是為拯救被包圍的民族主義者而想象出來的說辭。

俄方稱，如果亞速鋼鐵廠內有平民，俄方要求烏方將其釋放，並通過人道主義通道撤出，俄方將確保所有撤出平民的安全。