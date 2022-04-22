印尼邀請包括普京在內所有G20領導人出席峰會　未有跟隨美歐要求

美國與西方盟國要求將俄羅斯逐出二十國集團（G20），印尼財政部長英德拉瓦蒂（Sri Mulyani Indrawati）4月21日表示，將如常邀請包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在內，G20全體成員國領導人出席峰會。



俄羅斯衛星通訊社4月22日報道，英德拉瓦蒂在國際貨幣基金組織（IMF）的活動期間透露，包括俄羅斯總統普京在內，二十國集團全體成員國的領導人都已接到出席G20峰會的邀請。

美國總統拜登（Joe Biden）贊成將俄羅斯排除在G20之外，同時也承認，一系列國家對此並不認同。（AP）

美國彭博社4月6日引述消息人士稱，美國官員試圖說服印尼排除普京參加G20領導人峰會，不過印尼稱需要所有成員國合作來解決包括普京發動戰爭引起的全球經濟問題。同時間，有聲音指印尼應同時邀請烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）出席，以此為機遇讓雙方談判停止戰爭。

對於美國與西方盟國提議將俄羅斯踢出G20，中國方面曾表示，任何成員都無權將俄羅斯開除。「G20是國際經濟合作的主要論壇，匯聚了世界主要經濟體。俄羅斯是重要成員，任何成員都沒有權力開除其他國家的成員資格」。