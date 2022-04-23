英國王室｜路易王子4歲　最新萌照發布　眉眼笑容與父親儼如餅印

英國天空新聞與路透社報道，英國肯辛頓宮4月22日發布威廉王子與凱特王妃第三個孩子路易王子（Prince Louis）的4張新照片，以慶祝他隔天就要過4歲生日。



報導指出，這些照片由凱特王妃親自掌鏡，拍攝時間為4月初，地點則是諾福克（Norfolk），也就是伊利沙伯二世女王御賜威廉與凱特的第二府邸安默堡（Anmer Hall）所在地。

路易王子近照：（按圖了解）

4張照片中，一張可見路易王子滿臉笑容地坐着，一張則是他在狀似空蕩蕩的沙灘上奔跑。另外2張照片則是他抓着橘色板球。威廉與凱特的Twitter與IG等社群媒體賬號也發布了照片，並且寫下「明天4歲！」

路易王子是威廉王子與凱特王妃最小的孩子，出生於2018年4月23日，在王位繼承順序名列第五，排在祖父王儲查理斯、父親威廉王子、哥哥喬治和姊姊夏洛特之後，叔叔哈里王子之前。

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