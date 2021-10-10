英國王室｜哈里梅根戀情現紅燈？外媒指鏡頭後兩人私下無話可說

英國哈里王子與妻子梅根自從離英赴美、建立新生活後，彼此理當是對方的最強後盾，面對來自英方排山倒海的抨擊與嘲諷，他們也只有彼此可以依賴。然而美國「In Touch」雜誌卻驚曝哈里和梅根之前大張旗鼓到紐約走訪聯合國總部大樓、世貿中心一號大樓、911紀念博物館等，一路上對着外人都是開心燦笑，只剩他們自己時，卻連一句話都懶得跟對方講，感情早已生變。



根據「In Touch」的報道，消息來源稱哈里和梅根為了出生不到半年的小女兒莉莉貝特（Lilibet）是否回英國受洗，而大起衝突。哈里與王室家人間的裂痕尚未彌補，之前返英出席爺爺菲臘親王的喪禮或是為母親戴安娜的紀念雕像揭幕，他都沒有再多留，活動結束沒幾天就回到美國，他寧可莉莉貝特在美國加州受洗就好，免得再惹出更多麻煩。

▼▼▼看看二人最近出席公開活動的情況，有沒有異狀？▼▼▼

+ 6

前不久英國媒體才公布民調，哈里和梅根的支持度降到最低點，多數媒體提到他們都沒半句好話，英國「脫歐先生」法拉奇更曾公開放話要他們最好別回來，因為英國人不歡迎他們。在這種情況下，哈里與梅根回英國只有自取其辱，絕對不可能開心，然而梅根就是希望給莉莉貝特一個盛大、媲美其他王室堂兄姊的受洗儀式，不僅如此，她還巴望自己一雙子女亞奇（Archie）、莉莉貝特都能擁有王子和公主的頭銜，哈里那種低調處理，根本不在她的期待之中。

「In Touch」稱梅根完全不想聽哈里解釋，拂袖而去，還在一個早就敲定的餐敘中放哈里鴿子，兩人私下至少24小時沒講話，雪上加霜的是，他們本計畫將紐約行拍成節目，一路上身上都有攝錄器材，所以大吵一架也都被紀錄下來。儘管梅根還是向哈里道了歉、彼此也覺得先冷靜一下再決定莉莉貝特受洗的安排，該雜誌指他們之間還是有點緊張氣氛，而且預言：不管怎樣，梅根都還是會如願。

延伸閱讀：懶人包｜梅根與哈里王子大爆英國王室內幕 一個圖輯看清他們都說了什麼？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

專門打臉八卦的網站，再一次批評雜誌為炒話題衝銷量在瞎掰，哈里與梅根明明在Global Citizen Live音樂會上公開擁抱，正好是「In Touch」稱他們大吵一架之後，況且梅根也不需要故意藉着讓莉莉貝特回英國採取王室洗禮來穩住莉莉貝特得到公主頭銜的機會，只要哈里父親查理斯不修改條例，等查理斯一接任英國王位，莉莉貝特和哥哥亞奇就會自動得到公主與王子頭銜。

延伸閱讀：

全球最年輕領導人下台！ 奧地利總理庫爾茨涉拿公款買通民調專家和記者

美海軍新戰略指南：美中海軍軍力 旗鼓相當

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】