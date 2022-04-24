法國大選｜第二輪投票今日舉行　民調：馬克龍得票率或可達57%

法國總統大選第二輪投票在即，競逐連任的馬克龍（Emmanuel Macron）及極右陣營對手馬林勒龐（Marine Le Pen）在靜默期開始前把握機會拉票。法國23日進入投票前的冷靜期，而第二輪投票在4月24日舉行。



英媒根據法國主要民調機構4月20和21日公布的調查結果，馬克龍的支持率穩定領先於馬林勒龐，且略有上升。

惟馬克龍警告，目前他在民意調查的領先優勢，並不能保證他肯定會在第二輪投票獲勝。

他4月22日接受法國電視台BFM TV訪問時提醒說，民意調查未能準確預測2016年美國總統大選和英國脫歐公投的結果。

他也說，第二輪投票是一個與國家方向息息相關的根本選擇。

法國總統選舉4月10日進行的首輪投票，馬克龍和馬林勒龐的得票率分別為27.85%和23.15%。

據益普索／思特亞集團（IPSOS/SOPRA STERIA）預測，第二輪的投票率將為73.5%。

法國大選：圖為2022年4月23日，即法國大選舉行前夕，現任總統馬克龍來到巴黎外圍的塞勒-聖但尼，並戴上拳套進行宣傳。（AP）

馬林勒龐則前往北部拉票，她以「選擇法國還是馬克龍」，批評馬克龍的管治令國民生活負擔加重，又批評馬克龍的退休金改革不公義。

根據最新民意調查，馬克龍預料可取得約55%至57%選票，領先馬林勒龐約10%，不過投票率預料只約7成。兩人均不獲左翼選民支持，已有反對兩人的選民表明會投白票或不投票，分析認為他們的最終取向可能會左右大選結果。