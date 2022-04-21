法國總統辯論｜馬克龍猛攻無改選情　勒龐避過五年前的災難

4月20日，法國總統選舉決選前四天，現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）與其極右對手、「國民集會」（RN）的馬林勒龐（Marine Le Pen）終於進行了此次大選中的首次面對面總統辯論。



五年之前的總統次輪投票，同樣是馬克龍、勒龐之戰，當時於辯論台上，勒龐迷失在自己面前的辯論準備文件、以「入侵者」形容難民等種種醜態，可算是奠定馬克龍勝局的「最後一根稻草」。在此次兩人民調遠較五年前接近的選戰中，各界都關心馬克龍能否如當年一般憑着他的辯才與對政策的嫻熟，再次擊敗勒龐。

結果是沒有。法國左翼主流報章《解放報》（Libération）形容，這次勒龐沒有躺在「擔架」上被抬下辯論台，卻也沒有真的表現得比以往好。而出身投資銀行、一直有着揮之不去的「巴黎大都會精英」和「富人總統」形象的馬克龍，也未能在選舉的最後衝刺階段扭轉其高高在上的觀感。他在俄烏戰爭等議題上對勒龐的猛攻，更有可能使他顯得更為高傲。

馬克龍稍佔優勢

根據民調機構Elabe為法國最大電視新聞台BFMTV進行的辯後迅速民調，有59%受訪觀眾認為馬克龍更具說服力，39%更則持相反意見。而在首輪選舉以近22%得票排名第三而落選的極左候選人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）支持者中，此比例則為61%對36%——由於梅朗雄支持者在次輪投票的取向是馬、勒兩人的勝選關鍵，這結果某程度上對馬克龍有利。

同時，有53%人認為馬克龍具備有更多總統必需的特質，而對勒龐有此評價的則只有29%。更多人認為馬克龍更能團結法國、更具活力、更誠懇、有更好的計劃；不過，在更接近法國人所關心的問題，以至能帶來更多改變之上，勒龐的得分則比馬克龍高。

馬克龍和勒龐兩人，最終似乎也未能改變他們既有的政治形象。對於希望表現得更親近平民的馬克龍而言，有50%認為他更為高傲，相於對勒龐所得的16%；對於多年來一直想將其極右形象「溫和化」的勒龐，則有50%人認為更為惹人擔心，相對於馬克龍所得的25%。

但無論如何，馬、勒兩人至少也在圍繞着政策和政治主張作辯論，遠遠勝過大西洋彼岸另一個總統制大國的電視辯論。

數度交鋒卻未見「致命攻擊」

在馬、勒兩人的辯論當中，馬克龍無可置疑地採取了明確的攻勢。當中最具代表性的是其在俄烏問題上對勒龐的攻擊。

他直批勒龐「當你與俄羅斯對話之時，你不是跟任何外國領袖對話，而是跟自己的銀行家交談」，將勒龐2014年對俄國兼併克里米亞的支持立場與其在翌年從俄國銀行得到的貸款扯上關係。2017年曾到克里姆林宮與普京會面、在俄烏戰爭爆發前尚有與普京合照在競選單張上的勒龐，則回應稱她是「一個絕對、完全自由的女人」，「我所守護的是法國和法國人，因為我是一個愛國者」。

在歐盟的問題上，馬克龍則攻擊勒龐的政策「無脫歐之名，卻有脫歐之實」，勒龐對此則指馬克龍對法國只有「發育不良」的願景。的確，勒龐此刻已不提脫歐，卻聲言要立法優待法國人、確保法國法律優先於歐盟法律，這些最終只會導致歐盟根本上變質或者法國實然脫歐。

在物價上漲的議題上，勒龐主張扣減消費稅，馬克龍則反駁稱「你跟我也不需要扣減消費稅」，指出消費稅的無差別性，質疑勒龐「將金錢交還法國人」的政策口號。

勒龐支持者所捕捉到的馬克龍「高傲」身體語言。（Twitter@_vivemarine2022）

在退休年齡的問題上，馬克龍將之由62歲提升至65歲的主張受到勒龐強烈批評，後者指之為「絕對不可接受的不公平」，認為這將是「讓法國人在不能享受退休的年紀進入退休」。馬克龍則回應指勒龐的計劃讓從未工作與一輩子都在工作的人能得到同樣的政府退休金，又批評勒龐不提高退休年齡之際，卻沒有清晰提出如何保障法國的退休金制度在財政上能維持下去。

在氣候問題上，針對勒龐拆除風力發電設施、停發新太陽能發電等政策主張，馬克龍指責勒龐是「氣候懷疑論者」，但勒龐則因應馬克龍為解決燃料價格高企提出的減稅，反批馬克龍才是「氣候偽君子」。兩人卻有加強核發電上有罕見共識。

馬克龍與勒龐在不同的具體政策議題上面都時有針對細節的交鋒，例如在增加僱員收入的問題上，勒龐和馬克龍就曾就到底是應該在薪金增加中給予僱主社會保險支出的豁免額度，還是應該為僱員獎金提供免稅額，展開過激烈辯論。

在不同的爭論中，馬克龍雖然希望重施2017年攻擊勒龐不熟政策的故技，可是勒龐這幾年來已為此準備良久，在輿論前數天更是閉關練功備戰，因此最終也大致上沒有被馬克龍抓到明顯的漏洞。

經過首輪投票後近十日的競選，勒龐以「親貓」照片得來的溫和公關印象，漸漸被其禁止婦女在公共場所戴上穆斯林頭巾等分裂性政策所取代，馬克龍在辯論中更藉此攻擊勒龐起引起法國「內戰」。根據綜合民調，馬克龍與勒龐的差距已從4月10日首輪投票時的6個百分點擴大至10個百分點；在《經濟學人》模型中勝算一度跌破八成的馬克龍，如今也回升至超過九成的水平。

不過，由於這場辯論中雙方都沒有明顯的「致命攻擊」，未能大幅改變民情，因此4月24日的選舉結果就是要看誰能夠鼓動起更多原本支持其他候選人的選民參與投票，並把選票投給自己。