岸田文雄：密切關注中國在太平洋島國地區舉動

繼美國派員訪問所羅門群島後，日本首相岸田文雄就太平洋島國外交發表意見。日本會在4月底派外務副大臣訪問所羅門群島。



日本共同網稱，岸田文雄23日在與太平洋島國圖瓦盧（Tuvalu）總理納塔諾（Kausea Natano）會晤後稱，日本正「密切關注」中國在太平洋島國地區的舉動。

報道稱，在與圖瓦盧總理納塔諾會晤後，岸田文雄當天在日本西南部熊本縣對記者表示：「我們就最近有關中國在太平洋島國地區的發展交換了意見。」

報道說，岸田沒有就此透露更多細節，但他繼續聲稱，「我們正密切關注中國在太平洋島國地區的舉動。」

報道還稱，在與圖瓦盧總理的會談中，雙方同意以「自由開放」的印太地區為目標。

美國白宮4月18日宣布，美國國家安全委員會印度-太平洋事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）與國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）周內將率領美國政府代表團，訪問斐濟、巴布亞新畿內亞和所羅門群島這三個太平洋島國。

代表團22日與所國官員會面，美國代表團與所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）進行90分鐘會談，美官警告稱，如中國在所羅門群島永久駐軍或興建軍事設施，美國將作出相對回應。

所羅門群島：圖為2019年10月12日，一名女子在所羅門群島霍尼亞拉市街頭等候巴士。（Getty）

中國外交部4月19日證實，經中所兩國政府批准，近日王毅國務委員兼外長和所羅門群島外長馬內萊分別代表兩國政府正式簽署了中所政府間安全合作框架協議。所羅門群島總理索加瓦雷20日證實，已正式同中方簽署安全合作框架協議，稱這符合該國的最大利益，包括推進國家發展、恢復當地企業和投資者信心。

中國外交部發言人汪文斌此前已申明，他稱不明白中所安全合作怎麼就對美方構成嚴重風險。「按照美方的邏輯，是不是太平洋島國只能同美國及美國的少數幾個盟友開展安全合作？是不是同其他國家進行安全合作就是威脅？美方究竟是把島國視為獨立的主權國家還是當作自己的附屬物？是要與島國發展平等關係還是尋求控制島國？這些是美方需要回答的問題。」