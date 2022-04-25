法國大選｜馬克龍成功連任　蜜月期不存在　將直面三大挑戰

法國總統大選第二輪投票4月25日結束，現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）勝出，他成為自希拉克（Jacques René Chirac）以來首位連任成功的總統。巴黎政府未來5年由他領導。



馬克龍的第二任期，所謂的蜜月期已不存在，他面臨的挑戰會來得快且沉重。

他當選後的首個大挑戰，會是帶領共和前進黨於6月國會大選成為多數派，確保未來施政順利。

法國大選：圖為2022年4月23日，法國現任總統馬克龍與對手馬林勒龐的競選海報，並列於法國西南部薩利-德貝阿恩一處。（AP）

要變得更親民？

馬克龍前保鏢貝納拉（Alexandre Benalla）2018年因打人「一炮而紅」，同年爆發、持續數月的黃背心運動，以及之後出現的反退休金改革浪潮也讓馬克龍的形象遭遇危機。

不喜歡馬克龍的選民指責馬克龍為傲慢的富人總統。英媒稱，他把權力和決策集中在愛麗舍宮（Elysée Palace）與自己身上，即使是自己沒有專業知識的事務，如科學和醫學。

巴黎第十二大學（University Paris-Est Créteil ，UPEC）歷史學家兼政治傳播專家吉戈（Pierre-Emmanuel Guigo）指，馬克龍目前渴望塑造明顯的親民形象。吉戈表示，由於馬克龍不再是新面孔，再加上部分選民認為現任總統傲慢，所以這更為重要。

吉戈稱，馬克龍想擺脫不聆聽別人的形象，渴望展示他對對話持開放態度、願意傾聽意見完全不同的人的形象。

圖為正在競逐連任的法國總統馬克龍與妻子特羅尼厄2022年4月23日在勒圖凱的海邊散步。（AP）

經濟問題

《英國廣播公司》（BBC）指，馬克龍2017年競選時承諾要變革，但任期即將過去，許多人抱怨稱他尚未兌現承諾。他的總統任期亦遭受示威、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和生活成本上漲衝擊。

不斷上漲的生活成本已成為法國選民的關注的重要議題之一，馬克龍的競爭對手馬林勒龐便是打經濟牌以吸引選民支持。倘成功爭取連任，這也是馬克龍需要解決的其中一個較為重要的問題。