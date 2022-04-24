法國大選次輪投票　馬克龍馬林勒龐爭總統寶座　誰勝也將寫進紀錄

法國24日舉行總統大選決選投票，除非雙方得票難分軒輊，否則最快在巴黎時間當晚八點（香港時間25日凌晨兩點）投票結束、出口民調揭曉後，世人就能知道法國是否出現首位女總統，或是自希拉克（Jacques René Chirac）以來首位連任成功的總統。



現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）享有十個百分點的民調領先差距，但五年前決選他可是以三十個百分點大勝極右派的對手馬林勒龐（Marine Le Pen）。投票前夕，尚有百分之十一的選民表示尚未決定投給誰。

尋求連任的法國總統馬克龍在造勢場合戴起拳擊手套，鬥志高昂。（AP）

依法廿二日為競選活動最後一日，馬克龍到法國南部的菲賈克造勢，十日的初選他在這個選區獲得最高票。勒龐則到法國北部的右派票倉拜票。相隔五年，馬克龍與勒龐二度對決，即使勒龐又輸，五年後她也才五十八歲，卻不必三度對上依法不得再連任的馬克龍。

勒龐的支持率急起直追，讓某些外國領袖打破沉默。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）和葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）聯名在法國「世界報」投書，表示法國總統大選決選是「挺民主」和極右派「反民主」候選人的對決。勒龐努力擺脫「親俄」標籤並與俄國總統普京保持距離，普京一直保持沉默，算是另類輔選。意識形態同屬極右派的匈牙利與波蘭總理，也都不吭聲。

「歐洲新聞」國際特派員波傑斯說：「馬克龍已無法再打出改革國家的新面孔這張牌，因為多重危機，五年來法國混亂不安。」她評論勒龐時說：「她深入群眾，這些勞動階級選民告訴她心裡的苦，像是失業、通漲和高生活支出等」。在位五年，馬克龍被控是「富人的總統」且菁英導向掛帥；勒龐則被批評過於激進且經驗不足。

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