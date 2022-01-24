南非男躲飛機前輪亡命偷渡　飛11小時抵達荷蘭阿姆斯特丹竟還活着

法新社報道，荷蘭阿姆斯特丹警方23日表示，他們在一架從南非約翰內斯堡飛抵當地的貨運飛機前輪，發現一名南非男性偷渡客。令他們驚訝的是，這名男子被發現時竟仍活着。荷蘭警方表示，該名男子已被送往醫院，目前狀況穩定。



荷蘭皇家憲兵隊女發言人海爾蒙德（Joanne Helmonds）表示，這名男子可能是在飛機飛離約翰內斯堡前偷溜上機，「他被發現時還活著，已被送醫治療，目前狀況穩定」。當局已對此展開調查，「這名男子還活着真是非常不可思議」。

南非約翰內斯堡至荷蘭阿姆斯特丹間平均飛行時間是11小時。海爾蒙德表示，很少在飛往荷蘭的飛機航班上發現偷渡者，而之前的偷渡者多來自尼日利亞和肯亞。荷蘭邊境警察去年也在飛抵阿姆斯特丹史基普機場的飛機起落架發現一具尼日利亞男子的遺體。

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