泰國強姦再犯增加　擬立法「化學閹割」　這會有什麼後果？

泰國擔憂性犯罪者出獄再犯，擬通過一項法案，允許對性犯罪者實行「化學閹割」。該法由司法部提出，目前已在眾議院獲得壓倒性支持並三讀通過，接下來將交由參議院審查。



根據《泰國公共電視台》報道，化學閹割（chemical castration，又稱化學去勢）並非新的懲罰方法。韓國、巴基斯坦、波蘭以及美國至少8個州，都有對犯罪者實施化學閹割；其他國家包括挪威、丹麥、德國也曾對嚴重性犯罪者實行手術閹割。

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泰國強暴再犯多 調查：泰國78%支持化學閹割

為何泰國會出現這樣的轉變？根據懲教署（Corrections Department）資料，有1037名性犯罪者在出獄1年後再犯，有約1700人在獲釋後2年再犯，另外有2111人在獲釋後3年內犯下性侵。今（2022）年稍早，曼谷一名公寓保安強暴了一名女性住戶，而犯罪紀錄顯示，過去該名保安就曾因為強暴未成年者認罪服刑。此外，被稱為「泰國版開膛手傑克」的松吉德（Somkid Pumpuang）案件也引起大眾關注。松吉德在2005年先前因謀殺5名性工作者被判處無期徒刑。他在2019年獲釋，沒想到出獄後僅僅7個月，他就殺害了與他同住的51歲女傭。

公民力量黨議員及法案支持者帕查琳（Patcharin Samsiripong）表示：「當這類犯罪被報道時，人們總祈禱這是最後一次，但永遠不會是。我們應該繼續生活在恐懼中嗎？」根據2020年的一份線上調查，有超過4分之3（78%）的泰國人支持對性犯罪者採取化學閹割。化學閹割是一種藥物控制法，透過以減少男性荷爾蒙抑制性衝動。化學閹割不會真正閹割罪犯，效果也不是永久性。接受化學閹割的罪犯，每3個月須接受一次藥物注射，每次注射要價1萬泰銖，另外也要佩戴電子監控裝置。司法部長宋薩（Somsak Thepsuthin）表示，化學閹割程序會按照醫療標準進行，只有在法院批准、犯罪者同意，以及至少有2名醫生建議的情況下，才會實行化學閹割。宋薩堅稱：「這個過程並不野蠻，有數個國家都已經實施這套方法。」

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】