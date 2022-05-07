晶片短缺嚴重衝擊全球汽車業　新車「這些功能」暫時沒了

晶片短缺嚴重衝擊到全球汽車產業，戴姆勒和富豪汽車都坦承，今年第二季營收可能不如預期。不少車廠被迫刪減部分需要使用晶片的內裝配備，像是加熱座椅等功能都取消了，儘管引起反彈，但專家認為，晶片荒短期內無法解決，車廠為了維持出貨數量，只能暫時刪除比較少用的自動功能項目。



按鈕一按，汽車座椅立刻有暖氣加熱，對生活在美國中西部的民眾來說，是必不可少的配備。但去年底通用汽車卻突然宣布，要暫時取消這項功能。

美國財團法人車輛研究測試中心董事長白蘿：「他們說要把加熱座椅功能拿掉，像我這樣住在密西根州北部的民眾，會覺得這真是荒謬至極，因為我們一年有八個月要用上這個功能，像是周六早上我起床，氣溫是華氏-4度（攝氏-20度），這種溫度坐上車子的冰冷皮椅簡直是瘋了。」

車商冒著讓車主崩潰的風險，做出這項決定，罪魁禍首就是它。CNBC主播：「晶片短缺！晶片短缺！愈來愈多企業提出警告，全球正面臨晶片短缺。」

金融數據公司就曾預估，光是今年第一季因為晶片受到影響的輕型車數目，可能高達67.2萬輛。戴姆勒、富豪汽車兩家公司的執行長，也不約而同，縮減今年的營收目標。

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戴姆勒執行長康松林：「就目前的商業環境，我們面對三大挑戰，一方面原物料短缺還在持續，主要是半導體短缺，此外，中國又有新一波封城，將影響全球的供應鏈。」就怕衝擊一發不可收拾，各家車廠開始刪減比較少用的內裝配備，或是改成非電子式的操作方式。降低每輛車的晶片使用量，才能維持一定的出貨。

管理諮詢顧問公司常務董事希爾旭：「像是有些車廠會有座椅記憶的功能，就是很好的例子，因為無法取得電子設備，所以車上會有這項功能的按鈕，但按下去沒有任何作用，所以他們不是唯一這麼做的車廠，這種作法非常普遍。」

車商不得不做出取捨，把奇貨可居的晶片保留給高檔車款，至於其他車款沒有晶片可用，手機也能取代的車上娛樂系統和導航功能，最可能被移除，就連特斯拉也推出減配版，沒有USB接口的車款。

美國密西根汽車經銷商齊默曼：「很多民眾認為這是可以理解的，現在是史無前例的時期，是特殊時刻，大家多少會受到影響。」

去年全球輕型汽車的製造量，大約是7550萬輛，比2020增加1.2%。現在因為缺了晶片，許多車子變成半成品，只能放在倉庫裡，沒辦法出貨。嚴重的供需不平衡，也大幅推升新車的交易價格。

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CNBC記者：「汽車交易的平均價格在2021年11月攀升到4.5872萬美元，對照2020年11月是3.9984萬美元，車主掏出比建議售價更高的錢買新車，去年11月汽車的建議售價，比全美汽車交易的均價還要低662美元。」儘管買車得讓荷包大失血，但疫情導致很多人不想搭乘大眾運輸工具，82%民眾表示願意多掏一點錢，或是多等一段時間，也要把新車給開回家。

權威汽車交易網站執行總監卡德葳爾：「我們不久前做了一次調查，只有很少數顧客覺得花太多錢買新車，但我看汽車成交價格，情況不應如此才對，很多人絕對是花了太多錢買新車，總之這完全取決於你怎麼看現在的情況，他們不覺得自己白花錢。」

雖然消費者不怕花錢，但巧婦難為無米之炊，預估可能要到2023年，晶片供應狀況才能回穩。車廠也強調，只要晶片供貨充足，刪除的功能未來都能重新恢復。就怕這波刪減的作法，會影響車主對品牌的觀感，造成更長期性的衝擊。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】