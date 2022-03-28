全球首例　癱瘓男腦部植入微晶片跟外界溝通　稱想做這些事

國外一名36歲全身癱瘓的德國男性，在連眼睛都無法移動後，有長達數月都無法與外界交流，但日前他已能使用大腦植入物，向照顧者要啤酒喝。



該男性罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis，ALS，也稱漸凍人症），2019年3月醫生將2個方形電極陣列（electrode array）植入他的大腦初級運動皮層（Primary motor cortex）。

（編按：它運作的原理是，利用電極記錄他的腦部活動。他的腦部活動增加時電腦會發出上升的音調，當腦部活動減少時，電腦會發出下降的音調。他在兩天內便學識控制音調升降，以此進行用字的選擇，最終能用原整句字與人溝通。）

他日前以每分鐘1個字母的速度造句，要求大聲播放美國搖滾樂隊Tool的音樂、要母親幫他按摩頭部，還點了1份咖哩。

點擊放大瀏覽相關照片▼▼▼

+ 10

神經退化性疾病患者在確診後平均預期壽命為2到5年，但也有壽命較長的案例，好比已故物理學家史蒂芬霍金確診後又活了55年，在他生命的盡頭仰賴1片由臉頰肌肉控制的溝通設備。

瑞士日內瓦非營利性神經技術研究基金會Wyss中心資深神經科學家辛摩曼說：「此次研究首次讓完全沒有自主行動能力的人與外界溝通。這項研究解答了長久以來的問題，希望理解失去所有自主肌肉控制的患者，是否也失去了大腦下達命令、交流的能力。」

這名參與研究的神經退化性疾病患者，在2018年仍能使用眼球運動進行交流時同意安裝大腦植入物。研究人員耗時3個月才將方形電極陣列植入他的腦裏。該裝置讓他使用大腦信號在收到字母時能回應「是」或「否」。其後患者又花了3個星期寫出第1句話，並在接下來的1年裏，寫出幾10個句子。

上週出刊的科學期刊《自然-通訊》（Nature Communications）詳細介紹了這項研究。當中提到該患者最早要求訪客來時，他的頭能抬起到直立位置。他還要求透過鼻胃管吃不同種類的食物，好比燉牛肉湯、甜豌豆湯、加了馬鈴薯的咖哩、肉醬和馬鈴薯湯。他還能夠和4歲兒子和妻子互動，並曾傳達出這樣的訊息：「我愛我酷酷的兒子。」

【相關文章】美國57歲垂死病患移植基因改造豬心獲救回 醫學史上首例（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 17

延伸閱讀：

阿富汗加強性別分隔 男女禁同日進遊樂園

解密—巴黎藝術市場重新洗牌幕後轉折

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】