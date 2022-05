烏克蘭・持續更新｜烏軍在哈爾科夫附近反攻　美媒：俄軍炸橋斷後

俄烏戰事在5月7日踏入第73日。聯合國數據顯示,截至5月5日午夜,戰爭中已有3,309名平民喪生、傷者人數3,493人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點:

・在俄羅斯5月9日勝利日快將來臨時,西方官員警告,俄羅斯可能在9日正式宣戰,讓他可動員後備軍以及加強俄軍攻勢。

・沒有跡象顯示平民7日從馬里烏波爾被圍困的亞速鋼鐵廠進一步疏散。

・烏總統澤連斯基的顧問阿列斯托維奇5日稱,烏軍可能在6月底前對俄軍大規模反擊。

・烏克蘭總統澤連斯基8日將參加七國集團(G7)領導人視像會議。

・美國華府智庫稱,烏軍在哈爾科夫北部及東部的反攻,將俄軍推後。與此同時烏軍稱俄軍開始在東北部一些地方炸毀橋樑以斷後,防止烏軍反擊。

・聯合國安理會首度發布聲明,表示大力支持聯合國秘書長古特雷斯致力找出和平解決烏克蘭爭議的方案。

5月7日最新消息

2040 英國廣播公司(BBC)稱,烏克蘭在哈爾科夫市附近的反攻仍在持續,烏軍聲稱拿回5個村莊的控制權。

美國華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War,ISW)稱哈爾科夫(Kharkiv)可能在短期內脫離俄軍控制。

2024 俄羅斯稱一批運到烏克蘭、來自美國及歐洲國家的軍事設備已被摧毀。它們是位於烏克蘭第二大城、位於西北部的哈爾科夫。不過美國CNN稱無法獨立證實有關說法。

那些設備本在哈爾科夫附近的博戈杜霍夫(Bogodukhov)的火車站。博戈杜霍夫一直是俄軍炮擊的目標。俄軍也稱巴赫穆特(Bakhmut)的一個彈藥庫也中彈。

2023 法國總統馬克龍在就職典禮上發表演說,稱會協助烏克蘭的民主及勇氣得勝。

2022 俄羅斯外交部呼籲德國和其他歐盟國家採取措施,確保俄羅斯記者在柏林疑似恐襲事件後得到保護。俄羅斯大使館致函德國外交部,要求調查針對俄羅斯記者的涉嫌恐怖襲擊企圖的事件。

2021 俄羅斯國防部:俄羅斯固定翼飛機和直升機在烏克蘭消滅多達280名敵軍士兵和軍官。

2018 英國7日稱會向烏克蘭運送額外的發電機,協助當地營運醫療設施。英國會放寬其向海外出口化石燃料,這樣政府便可支援烏克蘭的能源及燃料所需。

2016 美國華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War,ISW)稱,烏軍在哈爾科夫北部及東部的反攻,將俄軍推後。與此同時烏軍稱俄軍開始在東北部一些地方炸毀橋樑以斷後,防止烏軍反擊。

2014 烏克蘭南部作戰區令部稱,俄軍向南部戰略港口敖德薩發射四支巡航導彈,沒有造成傷亡。

2013 烏克蘭軍方稱,身在烏東北部的俄軍在炸毀烏克蘭的橋樑,以防烏軍反攻。

1753 俄羅斯大使館5月7日稱德國發生針對俄羅斯記者的恐怖襲擊,但已被阻止。

俄衛網稱稱,工兵確認,在俄羅斯記者在柏林所住居民樓的壁龕中發現的物品推測是自製爆炸裝置。

大使館表示,柏林警方正在調查在俄羅斯衛星通訊社記者所住居民樓的壁龕中發現疑似自製爆炸裝置一事。

1512德涅斯特河左岸(Transnistria)稱,在其與烏克蘭接壤的邊境附近有無人機投擲炸彈。德涅斯特河左岸是東歐國家摩爾多瓦內的親俄分離地區。

1439 英媒報道,西方銀行預留了超過100億美元作為撤出俄羅斯市場時可能遭受的損失。內文稱針對俄羅斯在烏克蘭所採取特別軍事行動而實施的制裁迫使這些銀行離開俄羅斯。

內文特別提到,意大利銀行Unicredit預留了13億歐元以應對在俄羅斯的可能出現的損失,並警告稱,如果停止在俄業務,其可能會遭受53億歐元的損失。

1432 台灣外交部6日晚上宣布,考龍到白羅斯協助俄羅斯進行侵略,並回應國際社會的呼籲,從即日起對白羅斯進行經濟制裁。

台外交部指出稱,當局修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」,將「輸往俄羅斯高科技貨品清單」修正為「輸往俄羅斯及白羅斯高科技貨品清單」,並自即日起生效。

1427 俄外交部召見召見英國駐莫斯科大使布朗涅特(Deborah Bronnert),表達對於英國制裁俄羅斯的不滿。俄方警告說,這些破壞性舉動不能接受,以及這些行為持續,將無可避免地破壞雙邊關係。

1426 聯合國呼籲重開烏克蘭南部的敖德薩(Odesa)的港口,協助紓緩全球糧食危機。港口關閉導致近2500萬的穀物無法出口。

1421 烏克蘭總統澤連斯基稱,正在通過外交努力拯救身在亞速鋼鐵廠的烏軍。他稱工廠園區所在的馬里烏波爾的戰事,正處於關鍵節點,如俄軍殺死廠內平民,俄烏談判將無法繼續進行。

1420 烏克蘭副總理稱,截至6日,至少50名平民撤出馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠。7日會再有更多撤出行動。

廠內守軍4日曾與俄軍發生「血戰」。

1417 基輔市長呼籲市民稱,要在5月8日至9日期間盡量留在室內,俄軍有可能在「勝利日」前後加強襲擊。西方官員已警告,俄羅斯總統普京可能在9日正式宣戰。

烏克蘭首都基輔市長、曾為重量級拳擊世界冠軍克利奇科(Vitali Klitschko)稱,倘俄軍真的正式宣戰。他會升級行動,並動員後備軍。

0657 意大利經濟部表示,當局扣押一艘懷疑是俄羅斯總統普京擁有的遊艇。這艘高六層的遊艇價值7億美元。

0525 美國總統拜登批准再向烏克蘭提供1.5億美元的軍事援助,內容包括火炮定位雷達、干擾裝置及2.5萬枚155毫米炮彈等。

0518 澤連斯基在每日講話提到,烏克蘭正透過具影響力的中間人及國家,嘗試拯救馬里烏波爾亞速鋼鐵廠內的烏軍成員。

0435聯合國安理會一致通過決議案,支持聯合國秘書長古特雷斯為烏克蘭「爭議」尋找和平方案。有關議案並沒有提及「戰爭」、「衝突」或「侵略」字眼,而是稱對維持烏克蘭和平及安全感到非常憂慮,呼籲所有成員國都承諾根據聯合國憲章,有責任透過和平方式解決國際爭議。

0333 烏克蘭方面指俄軍驅逐艦「馬卡洛夫海軍上將號」(Admiral Makarov)被「海王星」導彈擊中起火,目前俄羅斯方面未有證實消息;美國國防部發言人柯比(John Kirby)亦稱華府現時沒有消息補充。

假如消息屬實,今次是繼黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)被擊沈之後,再有俄羅斯海軍艦艇遭受重創。

0300 烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)指,亞速鋼鐵廠有50名平民獲撤離,當中包括長者及婦孺。她批評俄軍經常違反停火協議,拖累撤離進度。

0231 英國首相約翰遜與法國總統馬克龍通話,同意在烏克蘭長遠安全及經濟援助,以及孤立俄羅斯的政策上更緊密合作,並討論烏克蘭局勢對全球能源及糧食價格的影響。他們同意透過七國集團(G7)減輕本土及發展中經濟的打擊。

0137 俄羅斯塔斯社報道,一架載有23名平民的巴士正駛離馬里烏波爾亞速鋼鐵廠,是當地在今日之內第三架接載民眾撤離的巴士,合共有48人離開。當局計劃在人道走廊於晚上9時關閉前,再安排另一班巴士。

0054 俄羅斯外交部傳召英國駐當地大使,就英國制裁俄羅斯傳媒機構及記者一事提出抗議。

0000 烏克蘭總統澤連斯基向英國智庫皇家國際問題研究所(Chatham House,又譯查塔姆研究所)表示,他已經邀請德國總統施泰因邁爾(Frank-Walter Steinmeier)及總理朔爾茨(Olaf Scholz)9日訪問。他指不會解釋選擇當天的重要性,但認為對方可以作出這個強大的政治步驟。

5月9日為俄羅斯慶祝前蘇聯在二戰擊敗納粹德國的勝利日。

圖為5月5日,在烏克蘭南部城市馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠,煙從鋼鐵廠內升起。(AP)

