3人離奇陳屍巴哈馬渡假村　一人生還全身腫脹　致命原因或是它？

巴哈馬（The Bahamas）豪華渡假村傳出3名美國遊客離奇死亡的命案，美國官員證實，一共2男1女被發現陳屍在房間中，還有第4人因為情況危急被送到醫院急救，事故原因仍在調查中。其中一名死者的兒子表示，爸媽到當地慶祝結婚紀念日，隔天爸爸突然倒在地上死亡，媽媽醒來則發現自己全身無法動彈。（編按：生還者其後被證實情況穩定）。



事件6日上午9時發生在埃克蘇馬區（Exuma）的度假飯店Sandals Emerald Bay，其中一名死者為來自美國阿拉巴馬州的 Vincent Chiarella，他的妻子 Donnis 目前人在醫院接受治療。兒子 Austin Chiarella 表示，媽媽告訴他，醒來目睹丈夫倒在地上死亡的恐怖景象，自己也全身腫脹、完全無法動彈，只能放聲大叫期待有人能幫忙。

巴哈馬豪華渡假村2男1女離奇身亡事件。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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警方表示，案件目前正在調查中，初步調查沒有他殺嫌疑，死者身上也沒有外傷，而死亡的2男1女分別住在不同的獨立別墅中，「發現一名男性倒在浴缸中，沒有任何反應，女子同樣也是，2人都有抽搐跡象」，目前正在驗屍以查明死因。

離奇的3死命案引發外界關注，雖然死因還在調查中，一名也在當地度假的美國遊客 Chris Coucheron-Aamot 卻在 facebook（臉書）上爆料，死因有可能與冷氣有關，「聽說可能是冷氣故障，導致有毒的冷卻劑洩漏，因為這樣昨晚我無法入睡，只要空調一開就會醒來」。度假村則在聲明中表示，他們正積極配合警方調查，為了保護客人隱私，目前無法對外透露更多消息。

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