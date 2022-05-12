疫情｜朝鮮進入最大緊急防疫體系　金正恩下令最短時間根除病毒

朝鮮5月10日傳出發生「國家級事件」之後，韓聯社12日稱，朝鮮出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Omicron病毒亞型變異株BA.2的確診病例。朝中社稱「平壤當地8日從發燒病人身上採集到與Omicron相同的病毒株」。



朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第八次政治局會議12日舉行，會議上有聲音稱，朝鮮出現Omicron病毒亞型變異株BA.2確診個案，決定將國家防疫體系轉為最大緊急防疫體係。朝鮮領袖金正恩要求朝鮮所有市、郡實施嚴格封鎖指施，企業在封閉狀態下組織生產，盡快組織科學集中的病毒篩查，加強消毒工作，啟動儲備醫療用品。

朝鮮勞動黨中央委員政治局「承認」該國過去2年多維持的隔離戰線出現「缺口」，並通過一項「最大緊急抗疫系統」的決議。

報道內文還提到，金正恩在緊急政治局會議矢言要克服「意想不到的危機」，「目標是在最短的時間內根除源頭」。

官媒稱：「他向我們保證，由於人民的高度政治意識……我們必將克服這起緊急事件，在緊急隔離檢疫計劃中戰勝。」

新冠疫情爆發後，朝鮮是最早採取嚴格管控措施的國家之一。它將衛生防疫體系轉為「國家緊急防疫體系」已半年左右。此前，據朝鮮官方說法，未在朝鮮境內發現感染病例。

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昨傳出全國封鎖

總部設在首爾、專門進行有關朝氣動向報道與分析的NK News於11日引述消息人士稱，平壤居民10日下午突然被下令必須待在室內，有消息人士指出，這是「全國性封鎖」，另有消息人士稱，因發生「全國性問題」。

據NK News了解，這些命令可能是向全國民眾公布，惟在10日下午5時前後，有目擊者稱可見農民在坡州（Paju）附近的韓朝邊境務農。

數週前，與朝鮮邊界接壤的中國遼寧省和吉林確診個案激增後，朝鮮暫停與中國之間陸路貿易。

進行有關報道的Daily NK是韓國的一份網上報刊，總部設在首爾，由脫北者經營。通過網絡、西方遊客、脫北者以及消息人士報告朝鮮的消息進行報道。網站在美國、歐洲及韓國都有職員。它的行政總裁是奧卡羅爾（Chad O’Carroll），他是一位專門從事報道及研究朝鮮事務的記者，以韓國首爾為基地。

朝鮮上週也曾發出短暫的禁止外出令，有消息人士稱當時封鎖與嚴重的空氣污染問題有關，據傳就是所謂的「黃塵」（yellow dust），即來自中國的沙塵暴。內文稱朝鮮政府先前有幾次發布禁止外出令，原因是擔心來自海外的沙塵暴中含有新冠病毒。