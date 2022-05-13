持續更新｜G7外長討論烏克蘭局勢　聯合國通過調查俄軍濫用暴力

俄烏戰事在5月13日踏入第79天。聯合國數據顯示，截至5月11日午夜，戰爭中已有3,541名平民喪生、傷者人數3,785人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・芬蘭總統及總理正式表態支持該國加入北約，稱此舉事不宜遲。芬蘭有1340公里的邊界與俄羅斯接壤，俄羅斯入侵烏克蘭，導致芬蘭內部支持加入的討論和聲浪增加。

・俄羅斯回應稱，將不得不採取技術式軍事手段或其他手段，以消除芬蘭和瑞典加入北約所造成的威脅。

5月13日最新消息

0850 芬蘭外長哈維斯托表示，政府將於星期日提出加入北約的議案，國會最快周一進行審議表決。哈維斯托指出，這次是首次有大部分芬蘭人支持國家加入北約，會繼續與同樣有意加入北約的瑞典保持緊密聯繫。

0845 聯合國安理會成員以33票對2票，通過調查俄羅斯軍隊在佔領烏克蘭首都周邊地區時的暴行。表決前，烏克蘭官員以視像方式在會議上發言，指俄羅斯干犯的罪行多不勝數，包括酷刑、強逼失踪、強姦等罪行。

0725 德國下議院通過保障能源供應法案新版本，內容包括在緊急情況下，當局可以徵用重要能源基建及資產。有關法案仍需等待上議院表決，並可能在通過後即時引用，以解決由俄羅斯石油公司（Rosneft）擁有的施韋特（Schwedt）煉油廠控制權問題。

0713 美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）與烏克蘭防長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）通話，討論烏克蘭東部局勢，並協調美國及國際援助工作，確保烏克蘭有足夠能力反擊俄羅斯的侵略。

0629 美國國會通過400億美元援助烏克蘭法案遇到阻力，肯塔基州共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）要求加入條款，設立特別總監負責監察費用去向，因此有關議案被迫延至下週表決。

0603 烏克蘭總統澤連斯基指，俄軍破壞570間醫療設施及101間醫院，並指北部有學校遭到炮轟。

0440 七國集團（G7）外長一連三天在德國舉行會議，討論烏克蘭局勢，烏克蘭及摩爾多瓦外長亦獲邀參與。

0422 歐盟委員會表示會與歐盟成員國政府合作，協助烏克蘭出口數以百萬噸的穀物。烏克蘭去年是全球第四大穀物出口國，亦是最大葵花籽油生產國之一。俄羅斯入侵烏克蘭之後，當地港口遭俄軍艦艇封鎖，導致大批產品無法經黑海運到其他地方，更可能令非洲等貧窮地區面臨糧食危機。

0410 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在Twitter留言，呼籲德國企業從俄羅斯遷到烏克蘭，為歐洲和平作出真誠的貢獻。

0313 彭博社引述國際能源署一份報告指，俄羅斯今年平均每月從出口石油獲利200億美元，當中有43%的出口都是輸往歐盟國家。不過報告提到，俄羅斯的供應在4月降至每天100萬桶，比原先的每天800萬桶明顯減少，意味外國制裁及杯葛對俄羅斯經濟的影響可能逐漸浮現。

0207 一個澤連斯基親筆簽名的棒球在拍賣中以5萬美元賣出，拍賣行宣布捐出其中1.5萬美元予援助受戰火影響的烏克蘭民眾，另外賣家亦會向全球非牟利組織Americares捐出部分金額。

0152 烏克蘭指俄軍後勤支援船博布羅夫號（Vsevolod Bobrov）遇襲起火，目前已經由蛇島附近拖回克里米亞港口城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol），但沒透露攻擊規模。

0140 聯合國兒童基金會（UNICEF）指出，當局證實4月有近100名兒童在烏克蘭身亡，認為實際數字可能更高，而且俄烏戰爭正導致烏克蘭出現保護兒童及他們權益危機。

0053 法國總統馬克龍發表聲明，表示全面支持芬蘭加入北約的決定。

0000 聯合國人權理事會以33票贊成、2票反對、12票棄權，通過調查俄軍在烏克蘭涉嫌違反戰爭的指控。中國及厄立特里亞（Eritrea）投下反對票。

0000 聯合難民署的數據顯示，俄烏戰爭爆發至今，已經導致有600萬名烏克蘭人到鄰國避難，當中大部分都是湧到波蘭，其次是匈牙利、摩爾多瓦、羅斯福及斯洛伐克。另外當局亦估計烏克蘭境內有數以百萬計民眾流離失所，而且有無數報告提到不少烏克蘭人被強迫送到俄羅斯，當中包括兒童。

圖為5月8日，烏克蘭基輔外郊一架被擊毀的俄羅斯坦克，有烏克蘭居民在現場拍照（AP）

回顧5月12日時局：