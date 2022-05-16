美國調查報告揭露：印第安人寄宿學校「黑歷史」死亡人數恐達數萬

美國內政部5月11日發布「聯邦印第安人寄宿學校真相倡議」項目調查報告第一卷，呈現當年這些學校內原住民兒童的悲慘遭遇。部門在檢視19個設施的紀錄後，發現逾500死亡個案，但美國全國廣播公司（NBC）引述專家稱，這只是冰山一角。



這是美國史上首次、聯邦政府就數十年間原住民宿校學童所受傷害，進行全面的研究。

調查報告顯示，至少500名美國原住民、阿拉斯加原住民、夏威夷原住民、印第安人兒童在聯邦印第安人寄宿學校系統中就學期間死亡。內文稱已辨認到逾400間學校，以及53個墳場。新華社11日稱，隨着調查工作繼續展開，這一數字預計將達到數千或數萬。

這些學校早在1800年代早期開始運作，營運時間長逾150年。

美國在建國後上百年的時間裏，通過西進運動等系統性地驅逐、屠殺北美大陸原住民——印第安人，導致其人口從15世紀末的約500萬減少至20世紀初的約25萬。圖為2010年1月25日拍攝，在美國新墨西哥州阿爾伯克基市的阿科馬印第安人部落的居住地景象。（新華社）

非常手段 改變兒童一生

新華社稱，調查發現，聯邦印第安人寄宿學校系統採用軍事化方法，組織兒童進行軍事訓練；並試圖通過教育同化印第安人、阿拉斯加原住民和夏威夷原住民兒童，改變他們的身份。

學校使用的手段包括：將印第安人兒童名字改為英文名，剪掉印第安人兒童的頭髮，禁止印第安人、阿拉斯加原住民和夏威夷原住民的語言、宗教和文化習俗。

調查還發現，聯邦印第安人寄宿學校系統主要側重體力勞動等教育，這使得印第安人、阿拉斯加原住民和夏威夷原住民就業選擇與美國工業化經濟脫節，進一步破壞了部落經濟。

美國在建國後上百年的時間裏，進行系統性地驅逐、屠殺北美大陸原住民——印第安人，導致其人口從15世紀末的約500萬減少至20世紀初的約25萬。為了同化印第安人，美國政府推行「美國化」教育。圖為2010年1月27日攝於在美國新墨西哥州和亞利桑那州交界的一個印第安人村落，幾名兒童走在放學回家的路上。（新華社）

美政府未有道歉或究責

惟報告沒提及來自外部的、獨立調查得出來的死亡數字、那些人如何死去，以及誰人該就他們的死負責。文中亦沒提及那些兒童在校期間所承受的身體虐待及性虐待。報告以及一份隨之發布的新聞稿僅承認這段歷史中有原住民兒童受到傷害，但聯邦政府沒道歉。

名為麥克布賴德（Preston S. McBride）的印第安宿校史學家稱，他研究過的4間宿校中，合計有逾1000名學生死亡。他估計在印第安人寄宿學校系中，整體死亡數字可能高達4萬人。他稱，基於其對歷史記錄的檢視，包括學生、家長和管理人員寫的信，那些學童的死因，從疾病到虐待都有。

基本上每一間寄宿學校都有墳場。幾乎每一間宿校都有人死，或因（入讀）它而死的人。那些死亡是從疾病到虐待的各種結果。 印第安人宿校史學家麥克布賴德

部長忍淚公布 認有文化滅絕

美國內政部長哈蘭（Deb Haaland）11日發表聲明說，聯邦印第安人寄宿學校政策造成了家庭分離和文化滅絕，給好幾代人造成了代際創傷，這些後果令人心碎，「我們持續看到這種試圖同化原住民的證據」。

哈蘭在11日的記者會上稱，她的祖父母8歲時被迫入讀宿校，很多背景與他們相似的兒童卻再也沒有回家。她稱，每一名原住民兒童，「都有一個失蹤的家庭成員，這人無法如願在這個世界活下去，因他們在這個可怕的系統中失去性命。」她在說這番話的時候強忍淚水。



哈蘭是新墨西哥州拉古納普韋布洛部落（Laguna Pueblo）一員，它是一個印第安部落。哈蘭的母親是北美原住民。

加拿大原住民宿校醜聞：有原住民組織2021年6月23日稱，他們在薩斯喀徹溫省馬里瓦爾印第安寄宿學校的遺址發現751無名墳墓。圖為被探測出地下有墳墓的地面位置，已被人用旗幟及燈標示。（AP）

加拿大同類事件 觸發美國調查

加拿大一些印第安人寄宿學校舊址在2021年5月起被發現葬有大批兒童的亂葬崗，震驚加拿大和國際社會。哈蘭2021年6月宣布啟動「聯邦印第安人寄宿學校真相倡議」項目，調查美國印第安人寄宿學校造成的生命損失以及持久影響。

她稱，這份報告是第一步，用於了解那些人在克服創傷時所需要的支援，當中包括精神健康服務及語言振興，因當年原住民兒童在宿校都被禁止說母語。

從1819年印第安人《文明開化基金法》開始，美國制定和實施一系列法律和政策，在全國範圍建立原住民寄宿學校。美內政部指出，這些學校迫使原住民兒童離開家庭和族群到偏遠寄宿學校，目的是在文化上同化他們。