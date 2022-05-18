東航MU5735空難｜中美調查有出入　美知情人士：有人故意導致俯衝

中國東方航空MU5735班機3月21日在廣西梧州墜毀，機上132人全部罹難，事故原因仍在調查。美媒引述知情人士稱，飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓客機俯衝，釀成空難。惟中國初步調查指迄今未發現任何飛行控制問題。



《華爾街日報》5月17日引述知情人士指，美國依據失事地點尋獲的黑盒資料，初步判斷墜機前駕駛艙有人刻意操作，指示系統令飛機近乎垂直下墜。

報道指出，中方調查人員暫時未發現肇事客機有任何機件或飛行控制問題。

知情人士稱，參與調查的美國官員基於現有資訊，將焦點鎖定機師行為，但不排除機上其他人闖進駕駛艙，故意讓飛機墜落的可能性。

但除了《華爾街日報》的消息，中國官方尚未有上述說法，也未有證據表明有人蓄意指示客機俯衝墜落。

東航向《華爾街日報》發表聲明回應指，沒有證據可確定肇事客機存有任何問題，重申東航高層3月時指出機師的健康和家庭狀況良好，他們的財務狀況也良好。至於墜機前是否有人闖進駕駛艙，東航稱有關說法並不可信。

東航說，「任何非官方臆測都可能妨礙事故調查，影響全球航空運輸產業的實質進展。」