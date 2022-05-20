拜登歡迎芬蘭瑞典申入北約　土耳其再表反對

美國總統拜登（Joe Biden）5月19日歡迎芬蘭及瑞典申請加入北約（NATO），但土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）19日重申，該國不會同意芬、瑞入盟，將反對它們加入。



拜登與到訪華盛頓的芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）及瑞典女首相安德松（Magdalena Andersson）會面，拜登稱它們入約合資格有餘。美國白宮亦發表聲稱，華府將與北約盟友及國會合作，使它們盡快加入。

埃爾多安19日在安卡拉出席一場活動時表示，土耳其將對芬蘭和瑞典申請加入北約說「不」。他指責芬蘭和瑞典支持庫爾德工人黨（PKK）、敘利亞庫爾德武裝「人民保護部隊」（YPG）以及「居倫運動」等組織成員。

圖為2022年5月18日，土耳其總統埃爾多安在土耳其安卡拉向執政黨議員發表講話。（AP）

芬蘭和瑞典未來幾天將派代表團前往土耳其，與其討論各自申請加入北約的問題。依據規程，北約必須在30個成員國「一致同意」前提下才能吸納新成員。近來土耳其多次強調，兩國尋求加入北約時必須停止對庫爾德工人黨和「居倫運動」的支持，並解除對土耳其出口國防設備的限制。

庫爾德工人黨成立於1979年，被土耳其、美國和歐盟列為恐怖組織。庫爾德工人黨尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敘利亞交界處的庫爾德人聚居區建立獨立國家。土耳其多次越境打擊伊拉克和敘利亞境內的庫爾德工人黨目標。「人民保護部隊」自敘利亞內戰爆發後活躍在庫爾德人聚居的敘北部地區，目前控制着敘北部大片土地。

芬蘭駐北約大使科爾霍寧（左）、北約秘書長斯托爾滕貝格瑞典駐北約大使Axel Wernhoff出席2022年5月18日在比利時布魯塞爾舉行的、紀念瑞典和芬蘭申請加入的儀式。（AP）

土耳其2016年7月發生未遂政變。土耳其政府指認政變由宗教人士居倫（Fethullah Gülen）及其支持者組成的「居倫運動」發起。居倫自1999年至今旅居美國，否認策劃政變。