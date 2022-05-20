睽違9年曼谷市長大選　前交通部長民調領先　民眾最關心這些議題

睽違9年的曼谷市長大選將在5月22日舉行，前交通部長查猜（Chadchat Sittipunt，暫譯）在最新的兩項民調中，聲勢仍然最旺，支持度在四成上下。調查也顯示，交通、政策是否能夠真正落實以及防洪等則是曼谷居民最重視的議題，也是主要候選人重點政見。



民調：查猜領先 交通、洪水受關注

泰國宣律實民調（Suan Dusit Poll）及國家發展管理學院NIDA民調顯示，查猜目前以約4成的支持度聲勢看好，支持度較居次的另一獨立候選人、前曼谷市長阿斯溫（Aswin Kwanmuang）多出約30%，其他民調靠前的候選人還包括老牌政黨民主黨的工程專家蘇查維（Suchatvee Suwansawat，暫譯），以及前進黨（Move Forward Party）派出的眾議員威羅（Wiroj Lakkhanaadisorn）等。

在民眾最關切的議題部分，根據NIDA民調顯示，最高為交通議題，佔23.34%，其次依序為：政策是否落實（14.09%）、洪水問題（13.33%）及民眾生活品質（9.09%）。

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查猜宣布逾200政見 阿斯文續推止水宏願

查猜以「曼谷的9件好事」為主軸，宣布包括逾200項政見，涵蓋安全、環境、交通、健康、教育、城市規劃等議題。其中包括加裝交通智慧管理系統、改善人行道、加裝自行車安全停車位等；並誓言要改善排水系統、將街頭小販規劃至適當區域，並在郊區發展「新城市」。

阿斯文則喊出曼谷必須「繼續前進」，如改善洪水風險地點、加強人行道安全性，以及讓公共交通更便捷；另外還要增加綠地、加強廢棄物管理以改善環境，同時推動數碼政府，讓民眾更方便獲得政府服務。

蘇查為聚焦治水及交通 維洛提高津貼

強調身為工程專家的蘇查為則提出五大政策，主要為解決洪水及交通壅塞、提高教育品質、改善公共衛生系統，加裝「智慧杆」（smart utility poles）以監測交通及空氣污染等狀況，最後更要想辦法防止曼谷土地下沉。

威羅喊出「平等」口號，以12項政策落實人人平等，包括提高老年及殘疾津貼、增加社會住宅、降低交通成本，還要加徵垃圾收集費、清潔排水系統及改善人行道等。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】