長新冠｜Omicron多屬輕症不要緊？43％確診者長期後遺症恐難痊癒

有外國研究指出，約有76％的確診者呈現輕症，不須住院治療，但有43％的康復者會出現後遺症，這種狀況也被稱為「長新冠」（Long Covid）。



據《FOX 5 Atlanta》報道，非營利組織FAIR Health進行研究，分析2021年10月至2022年1月期間，被診斷出患有長新冠的7萬8000多人中，約有四分之三（75.8％）的患者呈現輕症，不須住院治療。

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研究顯示，雖然長者較常出現重症，但36至50歲的人較容易染上長期性的新冠肺炎，其中女性佔比高達60％，而這些長新冠患者中，81.6％的女性沒有住院，但男性沒有住院的比例僅67.5％。

當中發現長新冠的症狀多為呼吸問題、咳嗽和疲勞，少數也有心跳異常、睡眠障礙等狀況；這項研究也顯示，約三分之一的長新冠患者沒有任何既往疾病，其中更有部分的人在首次感染時，根本沒有出現任何症狀。

此外，加州大學洛杉磯分校研究顯示，30％的確診者會導致長新冠，而密歇根大學的研究人員則發現，約43％的人會出現揮之不去的症狀。

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