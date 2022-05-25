南蘇丹公羊撞倒40多歲婦人害她慘死 被判「3年有期徒刑」
撰文：TVBS新聞網
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南蘇丹日前被指發生一宗荒謬判決，一隻成年公羊因攻擊一名40多歲婦女，導致該婦女死亡，而這隻「兇手」公羊近日被判處三年徒刑，將關在一處軍營內，當地警方也證實了此事。
根據英國媒體《Daily Star》報道，事發於本月初南蘇丹的倫拜克東縣，這頭公羊突然襲擊一名中年婦女，且不斷用頭部撞擊婦女的腹部，每當婦女試圖站起，又會再次被牠用頭部撞擊，最終婦女因為肋骨多處骨折，導致失血過多而喪命，該攻擊公羊也被當地警方逮捕。
報道指出，公羊被拘留在Maleng Agok Payam的警局，一週後法院才做出判決，牠將在湖州阿杜爾縣的一處軍營度過三年的徒刑。湖州警方發言人馬博爾對於這個荒謬的結果表示：「這個判決屬實，但我們無法多做解釋，警方的逮捕只是為了保護人民的安全，並無影響判決結果。」
馬博爾也補充說道：「飼主是無辜的，該公羊才是犯人，所以只會逮捕牠，並將整起案件交由法庭處理。」而該飼主也難逃法律追究責任，以「支付五頭牛」給受害者家屬作為罰款，這在南蘇丹當地稱作「血液補償」。不過，就算未來公羊刑期已滿，也有很大的可能無法回到原來飼主的身邊。
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