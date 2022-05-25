美國槍擊｜夠了就是夠了！　美國明星球星譴責德州小學槍擊案

美國德州小學發生槍擊案，造成最少19名學生、兩名教師死亡，槍手遭擊斃。多個名人在網上留言，對事件感到震驚及惋惜。



荷里活影星、影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）在網上張貼長文，呼籲人們關注，要終結類似的事件發生。馬修麥康納出生在德州尤瓦爾迪（Uvalde），正是這次槍擊發生的地區。

「事件再一次悲劇地證明，我們沒有對自由賦予我們的權利負責。」「現在真正的行動是讓每個美國人對着鏡子，深問自己，我們真正重視的是什麼？我們如何解決問題？」「我們不能再次呼口氣，找個藉口接受這些悲慘的現實。」

馬修麥康納寫道，這是一場災難大家都可以控制，可以做得更好，呼籲不能讓同類的事再次發生。

著名歌星Taylor Swift亦在網上貼文，寫道對事件「充滿憤怒和悲傷」。她推送了藍球勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）的說話：「我們還可以做什麼？我已經厭倦了向外面遭受重創的家庭表示哀悼，我實在太累了。」影片中柯爾拍打着桌子。

Filled with rage and grief, and so broken by the murders in Uvalde. By Buffalo, Laguna Woods and so many others. By the ways in which we, as a nation, have become conditioned to unfathomable and unbearable heartbreak. Steve’s words ring so true and cut so deep. https://t.co/Rb5uwSTxty — Taylor Swift (@taylorswift13) May 25, 2022

柯爾的父親在他18歲時於黎巴嫩的一所大學遭槍擊身亡，柯爾亦因此成為活躍的槍管倡導者。

同是勇士隊的球星Damion Lee，亦在同日一個訪問中，亦表示道對槍擊事件感到惋惜：「無法想像的是，在今天拿到手槍似乎比嬰兒配方奶粉還要簡單。」

其他的名人亦紛紛在社交媒體上留言，樂壇天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）在個人Twitter上寫道「如果學校都不安全，學生們還能到哪裏才安全？」而正好盛傳與她正在交往，飾演美國隊長的影星基斯伊雲斯（Chris Evans）在Twitter上憤怒地貼了一句：「他媽的夠了！」

My heart is heavy with news tonight. Sending you all love and light this evening.



Holding space in my heart for all those suffering the unimaginable. — Susan Kelechi Watson (@skelechiwatson) May 25, 2022

FUCKING ENOUGH!!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) May 24, 2022

在2012年康乃狄克州的桑迪胡克小學（Sandy Hook）發生嚴重槍擊案，造成26名師生被殺，是美國史上最致命的小學校園槍擊事件。時任總統奧巴馬（Barak Obama）曾大力推動槍管改革但遭遇挫折。

在德州的槍擊發生後，他在個人Twitter上，表示這在10年前已發生過，並指責對手的共和黨一直無意改變這個現狀，讓一個又一個悲劇發生。