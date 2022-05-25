美國槍擊︱疑兇18歲生日即購兩槍　犯案時21名受害人全在同一教室

美國德克薩斯州尤瓦爾迪（Uvalde）的羅布小學5月24日早上11時30分發生槍擊案，造成至少21人死亡，包括2名教師和19名學童；疑犯拉莫斯（Salvador Ramos）被警員擊斃，據報他在18歲生日當天隨即購買兩把槍，並在犯案前透過Instagram向一名女網民暗示自己將有行動。

德州官員25日表示，21名死者都身處在同一個小學四年級班房，疑兇犯案時把自己也關在房內，殺害無辜者。



德州公共安全部門發言人奧利瓦雷斯（Chris Olivarez）表示，槍手把自己關在房內，殺害了19名兒童與2名教師，「這是一個小教室，可容納25到30名學生，另外還有兩位老師 ......這是一個典型教室環境，教室內有大量孩子在一起，你無處可逃。」

德州參議員古鐵雷斯（Roland Gutierrez）表示，拉莫斯在本月較早前生日當天（即犯案前18天），第一件事就是買了兩支突擊步槍，他稱此事「令我震驚」。

據美國全國廣播公司（NBC）報道，官員目前未能肯定拉莫斯在生日當天購買的槍，是否即涉嫌行兇時使用的槍。

美國州尤瓦爾迪2022年5月24日的羅布小學發生槍擊案，導致21人死亡。圖為疑兇之前發布在Instagram的自拍照。（疑犯Instagram賬戶發布自拍照）

「跟你分享一小秘密」

18歲的拉丁裔拉莫斯在5月24日犯案前數小時，曾在Instagram與一名網友對答，稱想與她分享一個「小秘密」。將兩人對話截了圖的少女說，兩人不認識，只是他曾在發布有槍械的照片時標註她。

從少女自稱截取其與疑犯在Instagram對話的截圖可見，他稱會在1小時內再發訊息給少女，而要她回應。不過她說自己到時可能未醒來。他最後一個訊息就是：「我將出去蹓躂。」

美國州尤瓦爾迪2022年5月24日的羅布小學發生槍擊案，21人死亡。圖為一名網民自稱她截取其與疑兇對話的截圖。這個對話完結後數小時，便發生震撼全美與全德州的槍擊案。（網民Instagram賬戶中與疑犯對話截圖）

帳戶三天前發布了兩支步槍的圖片，其中包括似乎是配備有大容量彈匣的Daniel Defense AR-15。4月28日的另一張照片顯示，有人拿着一個彈匣。

美國州尤瓦爾迪2022年5月24日的羅布小學發生槍擊案，導致21人死亡。圖為被指是疑兇拿着一個彈匣的Instagram帖文截圖。（疑犯Instagram賬戶發布照片）

這次案件造成至少2名教師、19名學生死亡，名叫米雷莱斯（Eva Mireles）的44歲教師已被確認是死者之一，她任教小學四年級，從事教育行業17年。

據《紐約郵報》報道，指她是在保護學生的途中被殺。她被形容是一位備受愛戴，十分風趣的女性。在米雷莱斯於學校網頁上的自我介紹中，說道她有一個警察的丈夫，女兒已上了大學，還有3隻寵物，活躍並喜歡行山。

美國德州小學槍擊案：米雷莱斯（Eva Mireles）在事件中不幸喪生（Uvalde CISD）

先對祖母開槍

案發後德州州長阿伯特確認拉莫斯就是槍手，現年18歲，是尤瓦爾迪居民。他持手槍和一支懷疑配高容量彈匣的AR-15步槍，上午11時許開車到市內的羅布小學（Robb Elementary School），先向其祖母開槍，再進入校內施襲。

阿伯特稱他是單獨犯案，但動機未明。惟暫時未知案發前警方是否已知道這一號人物。

槍手開車駛至小學附近並撞車，遺下汽車後走進小學。他當時手持手槍，以及他可能有一支步槍，不過這並未獲得證實。阿伯特稱槍手是被警察開槍打死。

疑兇的祖母已被送院搶救。

剛自亞洲之行回程返抵美國總統拜登在談及2022年5月24日發生的槍擊案時神情激動。拜登批評讓18歲疑兇買到槍是錯，並促民眾反槍。（AP）

尤瓦爾迪位於德州第二大城市聖安東尼奧以西135公里，鄰近墨西哥邊境，人口約1.6萬，主要是拉丁裔人。羅伯小學則有約600名二、三和四年級學生就讀，年齡約7至10歲；統計資料顯示，羅伯小學2021至2022學年近九成學生是拉丁裔，9%是白人，87%學生自經濟狀況較差的家庭。

白宮震驚 籲加強槍管

美國總統拜登（Joe Biden）返回白宮後隨之就德州小學校園槍擊案回應，稱呼籲要加強槍械管制。

他稱事件對感到悲痛，並稱美國必須採取行動回應這類大規模槍擊案。他並強調槍械管制法律的重要性，稱容許18歲青少年進入槍店買槍械的想法是錯的。他稱雖然並非所有悲劇都可以避免，但有關法例可以產生積極影響。

拜登（Joe Biden）自日本回國途中已悉此事，表示為受影響的家庭祈禱，回到白宮後會就此事發言，白宮亦已下半旗致哀。

↓美國第一夫人也發布推文回應此案稱：「神啊，夠了。小童與他們的老師。錯愕、憤怒與心碎。」

Lord, enough.



Little children and their teacher.



Stunned. Angry. Heartbroken. — Jill Biden (@FLOTUS) May 24, 2022

副總統賀錦麗（Kamala Harris）也譴責事件，主張要改變政策，保證同類事件不再發生。

政界普遍對事件感到震驚，其中休斯敦市長端納（Sylvester Turner）稱得悉事件時感到心碎，問道「還有多少孩子要死於無意義的槍械暴力？」

美國近日接連發生嚴重槍擊案，其中一宗於本月14日於水牛城發生，造成10名黑人死亡，槍手是白人；另一宗本月15日在南加州發生，造成1死5傷，槍手和受害者都是台裔美國人。

桑迪胡克小學槍擊案：20歲蘭扎（Adam Lanza）2012年12月14日在康涅狄格州紐敦鎮（Newtown）殺死母親後，進入桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）開槍掃射，26人喪命。圖為民眾悼念死難者。（VCG）

德州十年來 第二大同類案

今次案件是康涅狄格州桑迪胡克（Sandy Hook）小學槍擊案以來，死傷第二慘重的校園槍擊案。20歲的蘭扎（Adam Lanza）2012年12月14日在康涅狄格州紐敦鎮（Newtown）殺死母親後，進入桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）開槍掃射，26人死亡，當中大部是兒童。

羅布小學也是德州史上死傷最嚴重的校園槍擊案。4年前德州亦發生過校園槍擊案，案發地點是一所高中。

2018年5月18日，德州休斯敦南部聖塔菲高中（Santa Fe High School）發生槍擊案導致19名學生及1名老師死亡，另有10人受傷。警方在疑兇電腦內的私人日記及電話找到資料，指疑兇原本計劃自盡，但他最終向警方表示沒有勇氣這麼做。